NBA／批貝佛利假摔 柯爾：他就像被泰森打了一拳

2019-04-26 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



衛冕軍金州勇士在與洛杉磯快艇的系列賽中陷入意料外的苦戰，其中快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley）的「防守」功力更是讓勇士諸將吃足苦頭的主因之一，但勇士主帥柯爾（Steve Kerr）今天就批評貝佛利不斷假摔騙哨聲的作法，並擔憂裁判會因此不斷買他的帳。

貝佛利在昨天與勇士之戰第三節，在籃下面對勇士格林（Draymond Green）時成功製造對手進攻犯規，甚至還激怒上前挑釁的格林，讓他再吞下一記技術犯規，引發各界的高度討論，不過勇士主帥柯爾在今天受訪時強調，貝佛利試圖將裁判導向一次非常糟糕的判決。

「我認為這不是一次好的吹判，因為你知道貝佛利會假摔，而格林只是一個轉身，他就像是被泰森（Mike Tyson）打了一拳一樣。」柯爾在談到貝佛利與格林那次對壘時說：「他非常擅長這一點，你必須佩服他的腦筋轉得相當快，但我開始擔心他這樣的假摔會不斷騙取到哨聲，因為裁判往往會偏袒身材較瘦小的球員。」

雖然並不贊同貝佛利的假摔，但柯爾仍是肯定他在場上想幫助球隊贏球的決心，「當你面對貝佛利時，你必須知道自己正在面對什麼樣的對手，他是一名競爭者，而這就是他在聯盟中生存的方式，試著讓對手感到不舒適。不得不說我很喜歡他，應該說每個教練都會希望有像他這樣的球員。」