NBA／雷霆出局挨轟 衛少預告將成更優秀射手

2019-04-26 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



衛斯特布魯克預告成更優秀射手。 歐新社 分享 facebook 在季後賽首輪遭到波特蘭拓荒者以4：1淘汰出局後，奧克拉荷馬雷霆在季後面臨了各界質疑的聲浪，尤其是球隊主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）更遭受名過其實的批評，他在今天受訪時表示，不會在乎各界的批評，並預告將會成為一名更棒的射手歸來。

在例行賽達成連續三季平均大三元的史無前例成就後，衛斯特布魯克與雷霆在季後賽首輪卻遭遇拓荒者的嚴苛挑戰，在第四戰於主場失守後，第五戰更遭到拓荒者里拉德（Damian Lillard）超大號三分球絕殺，以1：4遭淘汰出局。

衛斯特布魯克在系列賽5場比賽繳出平均22.8分9籃板10.6助攻的亮眼數據，但命中率卻僅有3成63，每場比賽更發生高達4.6次失誤，表現遭到里拉德比下。

對於外界的批評，衛斯特布魯克在今天受訪時強調，不會在意別人用兩、三場比賽就想評斷他生涯成就的做法，「他們想這樣做就去做吧，對我而言這不代表什麼，我還是會每天帶著微笑醒來，享受我的生活，因為我知道自己是誰，有什麼樣的能力。」

衛斯特布魯克表示，雖然他的生涯總難逃「自幹者」的批評，但過去三年他在平均助攻數上領先群雄，接下來他也會讓自己蛻變成一名更優秀的射手，「現在很多話題都是圍繞在投射上，明年我一定會成為一名更棒的射手，我知道自己的能耐，也沒有人能像我這樣，在每晚的比賽中打出如此的表現。」

對於外界的無情批評，隊友喬治（Paul George）也挺身為衛斯特布魯克抱不平，「他就是一個正常人，但不論怎麼做都會遭人放大檢視，如果你深入了解他，就會發現他是個相當真實且純潔的人，更是我遇過最好的人之一。我原本有機會選擇到其他地方，但最終我選擇留下，這足以說明衛斯特布魯克的為人。」