NBA／雷霆出局挨轟 衛少預告將成更優秀射手

衛斯特布魯克預告成更優秀射手。 歐新社 分享 facebook 在季後賽首輪遭到波特蘭拓荒者以4:1淘汰出局後,奧克拉荷馬雷霆在季後面臨了各界質疑的聲浪,尤其是球隊主控衛斯特布魯克(Russell Westbrook)更遭受名過其實的批評,他在今天受訪時表示,不會在乎各界的批評,並預告將會成為一名更棒的射手歸來。

在例行賽達成連續三季平均大三元的史無前例成就後,衛斯特布魯克與雷霆在季後賽首輪卻遭遇拓荒者的嚴苛挑戰,在第四戰於主場失守後,第五戰更遭到拓荒者里拉德(Damian Lillard)超大號三分球絕殺,以1:4遭淘汰出局。

衛斯特布魯克在系列賽5場比賽繳出平均22.8分9籃板10.6助攻的亮眼數據,但命中率卻僅有3成63,每場比賽更發生高達4.6次失誤,表現遭到里拉德比下。

對於外界的批評,衛斯特布魯克在今天受訪時強調,不會在意別人用兩、三場比賽就想評斷他生涯成就的做法,「他們想這樣做就去做吧,對我而言這不代表什麼,我還是會每天帶著微笑醒來,享受我的生活,因為我知道自己是誰,有什麼樣的能力。」

衛斯特布魯克表示,雖然他的生涯總難逃「自幹者」的批評,但過去三年他在平均助攻數上領先群雄,接下來他也會讓自己蛻變成一名更優秀的射手,「現在很多話題都是圍繞在投射上,明年我一定會成為一名更棒的射手,我知道自己的能耐,也沒有人能像我這樣,在每晚的比賽中打出如此的表現。」

對於外界的無情批評,隊友喬治(Paul George)也挺身為衛斯特布魯克抱不平,「他就是一個正常人,但不論怎麼做都會遭人放大檢視,如果你深入了解他,就會發現他是個相當真實且純潔的人,更是我遇過最好的人之一。我原本有機會選擇到其他地方,但最終我選擇留下,這足以說明衛斯特布魯克的為人。」

