MLB／跨足棒壇誰最強？楚奧特投詹姆斯

2019-04-26 08:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



跨足棒壇誰最強？楚奧特投詹姆斯(圖)。 美聯社 分享 facebook 棒足雙棲好手墨瑞（Kyler Murray）今天由亞歷桑納紅雀以狀元籤挑選，成為史上首位在MLB與NFL選秀都首輪中選球員，趕上話題熱潮，大聯盟官網向球員發出問卷：「哪位來自其他體壇的運動員會是最好的棒球選手？」NFL克里夫蘭布朗隊明星接球員貝克漢（Odell Beckham）以18票高居第一。

貝克漢高中時期並無棒球背景，但仍在棒球場上留下令人印象深刻的演出，他在2015年參加公益壘球賽時展現不俗投球天賦，吸引獨立聯盟球隊上門邀約，去年也曾在天使與洋基球場都參與過打擊練習，揮棒頗有架式，獲得18位大聯盟球員投票青睞並不令人意外。

投票給他的紅襪投手普萊斯（David Price）就說，「他能接內野飛球，也可能可以敲幾支全壘打，他是位優秀的運動員，所以我確信他在棒球場上也能做得不錯。」

同樣來自NFL場上的明星四分衛布雷迪（Tom Brady）拿到10票排名第二，他也確實曾在高中畢業時，以捕手身分獲蒙特婁博覽會（華盛頓國民前身）以第18輪籤挑選，釀酒人投手安德森（Chase Anderson）投票給他的理由是，「我認為他會是一位出色的投手，因為他會比對手更聰明。」

曾打過兩年小聯盟賽季的NFL西雅圖海鷹隊四分衛威爾森（Russell Wilson），獲得九票排名第三，堪薩斯酋長隊馬洪斯（Patrick Mahomes）以八票居第四。直到第五名才終於出現不是來自NFL的好手，NBA湖人隊詹姆斯（LeBron James）以七票排名第五，楚奧特（Mike Trout）說：「讓他來參與打擊練習看看，我想看看他的表現，他應該能站中外野吧！」

網壇紅土天王納達爾（Rafael Nadal）也收下三票，儘管他對棒球興趣不高，但球員們對他在來到同為紅土的投手丘上抱持好奇，大都會捕手達諾德（Travis d’Arnaud）說：「而且，他還是個左撇子呢！」