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全勝勁旅正面交鋒 王者之鹿將是真正綠色盟主

2019-04-26 07:00林文

東區季後賽第二輪聯盟龍頭公鹿將面對來勢洶洶的波士頓塞爾蒂克，兩隊首輪系列賽皆是全勝過關。這個系列賽的焦點會有更多球星對決間話題，攤開公鹿首輪精美的上場輪換名單與出賽時間，布丹霍澤(Mike Budenholzer)在橫掃活塞的同時，也盡可能讓全體隊員融入的季後賽的強度中，去找尋更多搭配上的可能。

「字母哥」安戴托昆波(左)與「德魯大叔」厄文(右)誰能真正展現領袖氣質，將是這個...
「字母哥」安戴托昆波(左)與「德魯大叔」厄文(右)誰能真正展現領袖氣質，將是這個系列戰決勝的重要關鍵。 歐新社資料照片
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公鹿首輪全員出擊 戰力均衡效率高

全隊面對活塞四場球，有八人上場時間在20分鐘以上，最多的是洛培茲(Brook Lopez)僅不過29.8分鐘，球隊九到十人的平均輪替，隨時保持場上五人能有高度專注力與體能去打出擅長的攻防轉換運動戰。

頭號球星字母哥，安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，首輪可說打得很養生，第一輪場均28.3分鐘，繳出26.3分12籃板3.5助攻1.5火鍋，個人效率PER高達31.64。接下來的賽事，可預期的是出賽時間應有所提升，他絕對有本事，也應該拿出MVP級別的身手在接下來系列賽中有著更顯宰制力的表現。

對比於公鹿強大的而平均的陣容深度，塞爾蒂克這邊雖然鋒線上有泰托姆(Jayson Tatum)、海瓦德(Gordon Hayward)、布朗(Jaylen Brown)的漂亮名單，但不管是誰面對到安戴托昆波，或者是運動能力強，又有外線能力的米道頓(Khris Middleton)，主力攻擊點的配置上，綠衫軍很難討到便宜。

公鹿首輪讓字母哥多休息，而給中鋒洛培茲(11號)多點時間暖暖身、灌灌籃、投投三分...
公鹿首輪讓字母哥多休息，而給中鋒洛培茲(11號)多點時間暖暖身、灌灌籃、投投三分，就打得活塞潰不成軍。 美聯社
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塞爾蒂克擺脫內鬨 首輪防守出色卻貧攻

然而綠衫軍現在的戰力整合，透過首輪的俐落表現，仍是值得期待這一輪能和公鹿打出高張力的球賽。綠衫軍擺脫季中的休息室風暴，到了例行賽尾聲，以及首輪季後賽，史蒂文斯(Brad Stevens)再次將整支球隊凝聚起來，有著些許上季厄文(Kyrie Irving)受傷前被看好衝擊東冠的那支塞爾蒂克味道。

第一輪能夠橫掃溜馬，關鍵在於對手少了歐拉迪波(Victor Oladipo)致命的撕裂攻擊點，讓綠衫軍能更得力於防守進攻選擇不多的溜馬。 溜馬首輪場均91.8分僅位居16支球隊之末。但要注意的是綠衫軍首輪得分火力並不旺盛，場均只有99.3分，團隊命中率44%，遠比例行賽的112.4分下滑不少。

即便史蒂文斯也是臨場調度靈活的執教風格，但在板凳深度上確實是比公鹿差一截。 像是去年扛先發表現優異的洛齊爾(Terry Rozier)，在今年厄文重新接管球隊後，洛齊爾被壓縮只有18.8分鐘7.3分，且命中率37.5%實屬不佳。後場幾乎靠厄文一己之力在撐。厄文第一輪場均就操了37分鐘，繳出22.5分7.8助攻4.5籃板1.3抄截。

即便綠衫軍現在看似沒有內鬨，也不去談厄文季後留隊問題，球隊在關鍵時刻團結了起來，但綠衫軍去年季後賽引以為傲的6、7人輪換這招接下來勢必吃不開。迎戰公鹿不可能有那麼多體能去應付對手10個人，板凳深度的差距也將成為系列賽一個觀戰重點。

塞爾蒂克替補後衛洛齊爾(左)在首輪對溜馬表現平平，4場比賽只有29分11次助攻，...
塞爾蒂克替補後衛洛齊爾(左)在首輪對溜馬表現平平，4場比賽只有29分11次助攻，但是遇到像公鹿這樣戰力充足的球隊，一定需要他的穩定發揮才有機會打敗對手。 美聯社
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團隊統計數據比較 公鹿難以阻擋

公鹿首輪所保持的各項團隊數據驚人，單場團隊助攻第二，得分排名第三，37%三分球命中率位居第五，籃板，火鍋，及51%投籃命中率則高居所有季後賽球隊之冠，其中8.8次團隊火鍋大幅領先第二的勇士1.6次之多。

還要考慮到公鹿握有主場優勢，例行賽綠衫軍客場勝率僅51%，而公鹿回家的勝率高達八成，客場也有出色的66%勝率，已非常接近於綠衫軍在主場的勝率。

兩軍球季中交手三次，綠衫軍雖以一勝兩敗居於下風，只有12月份一場以13分之差落敗之外，其餘兩場分差皆在5分之內，稍有閃失就可能扭轉戰局，綠衫軍必須在第一節不被擅長打開局的公鹿拉開，並且在第三節也要咬住比分，那麼進入決勝節才有和公鹿一搏的本錢。

塞爾蒂克在本季例行賽對公鹿居於下風，但輸得並不算多，綠衫軍需要所有球員全力應戰才...
塞爾蒂克在本季例行賽對公鹿居於下風，但輸得並不算多，綠衫軍需要所有球員全力應戰才能跟公鹿一搏。 歐新社資料照片
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綠衫軍防守圈勢必擴大 輪轉及協防是關鍵

洛培茲的外線威脅將迫使綠衫軍將防守圈拉大，考驗協防、關門防守的溝通。霍福特(Al Horford)同樣也是具有射程的中鋒，雖然不像洛培茲在投籃射程上進化這麼多，但某種程度的以公鹿之道還其之身，將禁區球員往外拉，讓鋒線、後衛有更多突破攻擊空間可以是戰術上的變化選項之一。

但以上必須建立在掌握住籃板球的基礎上，因為公鹿的攻守反擊實在太強悍，一旦讓字母哥發動起來，他的坦克切入破壞力可不亞於詹姆斯(LeBron James)。比進攻戰，塞爾蒂克可能很難阻擋今年狀態正火的發狂雄鹿，贏球還是得靠防守，首重後場第一線的防守以及回防對位。

公鹿的布萊德索(Eric Bledsoe)、波格登(Malcolm Brogdon)都是身材相當厚實，且擅長碰撞球風的後衛，將會讓厄文打得滿不舒服，少掉史馬特對綠衫軍的外圍輪轉，及放對單防都會是一大麻煩。體能勁爆的布朗必須更專注於防守端，他可能得守到公鹿的前兩大得分點，且還得適時分擔厄文防守壓力。

對於字母哥的防守(中)，布朗(右)和霍福特(左)勢必付出相當大的心力，才能減少他...
對於字母哥的防守(中)，布朗(右)和霍福特(左)勢必付出相當大的心力，才能減少他造成的巨大破壞力。 歐新社資料照片
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面對到第二輪賽事，對兩隊來說真正的季後賽考驗才開打。特別是對第一輪輕鬆過關的公鹿而言更是如此，即便戰力強大佔了上風也不得稍有怠慢，衝往東區冠軍、甚至衝擊總冠軍圓夢的旅程中，將從傳統強權塞爾蒂克開始，給予公鹿另一個層級的試煉。

最終預測: 公鹿4:2晉級東區決賽

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塞爾蒂克公鹿安戴托昆波厄文

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。

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