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NBA賽事懶人包 (4月25日)今日最佳球員- Lou Williams (4月25日)

NBA／鞋子撞飛仍緊咬不放 快艇瘋狗讓格林吃T

2019-04-25 18:32聯合新聞網 綜合報導

格林(右)把貝佛利鞋子撞飛。 美聯社
格林(右)把貝佛利鞋子撞飛。 美聯社
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快艇持續在季後賽展現頑強態度，繼第2戰大比分逆轉，快艇今再度爆冷拿下勝利。除板凳暴徒威廉斯（Lou Williams）以33分11助攻高檔表現肆虐勇士防線，綽號「瘋狗」的貝佛利（Patrick Beverley）也持續鞏固球隊防守。

第3節開局不久，貝佛利防守格林（Draymond Green），並在被格林撞倒地且鞋子也被撞飛下，成功製造了格林一次進攻犯規。格林似乎被激怒，因而於犯規後給了貝佛利「胯下之辱」，此舉也被吹了技術犯規。

勇士與快艇系列賽中，球員之間的肢體語言與衝突不少，貝佛利正是其中要角。強悍的風格讓貝佛利面對任何對手，都毫不懼怕，針對杜蘭特（Kevin Durant）同樣以招牌的侵略性防守伺候。

貝佛利於場上的活力不僅止於防守，在籃板上的拼搶多次讓他抓下進攻籃板。勇士總教練也讚賞：「他很迅速就抓下3顆（實為2顆）進攻籃板，他有著我們缺少的活力，這定下了比賽的基礎。」

本戰貝佛利13投6中取得17分，其中三分球更是11投5中高水準的表現，另外更抓下目前系列賽個人最高14籃板，幫助快艇最終以129:121撞翻勇士，拿下振奮人心的第2勝。緊接者快艇將回主場力拼勝利，為季後賽續命。

語言

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