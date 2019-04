NBA／鞋子撞飛仍緊咬不放 快艇瘋狗讓格林吃T

格林(右)把貝佛利鞋子撞飛。 美聯社 分享 facebook

快艇持續在季後賽展現頑強態度,繼第2戰大比分逆轉,快艇今再度爆冷拿下勝利。除板凳暴徒威廉斯(Lou Williams)以33分11助攻高檔表現肆虐勇士防線,綽號「瘋狗」的貝佛利(Patrick Beverley)也持續鞏固球隊防守。

第3節開局不久,貝佛利防守格林(Draymond Green),並在被格林撞倒地且鞋子也被撞飛下,成功製造了格林一次進攻犯規。格林似乎被激怒,因而於犯規後給了貝佛利「胯下之辱」,此舉也被吹了技術犯規。

Pat Bev drew an offensive foul on Draymond Green while holding his shoe 😲👟 pic.twitter.com/ukRHW0Vh1c