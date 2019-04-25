NBA／舉里拉德為例 爵士米契爾：我會變更強

2019-04-25 17:45 聯合新聞網 綜合報導



爵士連兩年被火箭淘汰，賽後難掩失望。 美聯社 分享 facebook

昨火箭成功以100:93淘汰爵士晉級第二輪，而下一輪的對手很可能將是勇士。球隊後場哈登（James Harden）及保羅（Chris Paul）賽後接受採訪被問及下輪對手時，表示將靜觀其變，中鋒卡佩拉（Clint Capela）則難掩心中慾火。

他說：「這就是我想要的，我想要跟他們對戰。」上個賽季卡佩拉才曾因表態火箭比勇士強，而造成一時的轟動。

自上次季後賽於第7戰被勇士淘汰後，火箭渴望再次對上衛冕軍。卡佩拉表示：「我們努力了整個賽季。如果要成為冠軍，自然要先打敗冠軍，所以從某些點來看，我們勢必要這麼做。」

保羅也聲援自家小老弟：「正如卡佩拉所說的，絕不胡扯。為了達成球隊希望的目標，我們必須打贏勇士。他們是衛冕軍，而且稱霸西區有5年了。」

關鍵第五戰米契爾表現不佳，爵士也因此首輪就被火箭淘汰。 美聯社 分享 facebook

另一方面，老早打包回家的爵士，焦點則是聚焦在後衛米契爾（Donovan Mitchell）身上。這個系列賽，除第4戰力挽狂瀾的表現外，米契爾表現未盡理想。投籃命中率僅32.1%，第5戰更是出手22次只命中4球，其中三分球更是9投盡墨。

為此米契爾坦言：「老實說，我有一些我想要的出手機會。不少機會就單純想嘗試進攻，我也不會停止進攻。沒有人會想要投22中只中4，還有5次失誤，但很明顯的一切就是發生了。」

自從2003年以來，沒有任何球員出手至少20次，但命中率低於20%，直到火箭與爵士的系列賽，雙方球員讓這個狀況發生了兩次。其一是哈登第3戰出手20次僅中3球，其二則是米契爾第5戰的冷手感。

對於挫折米契爾表示：「這很有趣，里拉德（Damian Lillard）昨天才說過『沒有失敗，就不會成功。如果沒經歷過這些低潮，就不會成功。』，這句話言猶在耳，我可以告訴你我心情很糟，但我會變得更強。」