NBA／被快艇逼出G6 勇士柯爾：不會感到驚訝

2019-04-25 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後坦言這一年球隊一直不是很順利，所以對發生的任何事情都不會感到驚訝。 路透 分享 facebook

帶著系列賽3勝1負的戰績回到甲骨文球場，勇士隊雖有杜蘭特（Kevin Durant）繳出季後賽生涯得分新高的45分，仍無法擋住快艇隊三星威廉斯（Lou Williams）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）和蓋里納利（Danilo Gallinari）3人聯手攻下83分反撲，最終以121：129落敗，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後坦言這一年球隊一直不是很順利，所以對發生的任何事情都不會感到驚訝。

此役勇士進攻火力都集中在杜蘭特及「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）及湯普森（Klay Thompson）3人身上，其餘球員得分都未突破雙位數，反觀快艇5人得分上雙，團隊命中率也突破五成，並在決勝節成功擋住勇士反撲，將系列賽延續到第六戰，下一場比賽將在台灣時間27日上午10點在快艇主場史坦波中心進行。

「這一年一直不是很順利，所以我對發生的任何事情都不會感到驚訝。」柯爾賽後談及球隊今晚的失利時說道，「我仍認為我們能表現得更好，並贏下比賽，但這就是季後賽，你必須要努力去防守，我們今天讓對手得到129分，投籃命中率達到五成四。」

柯爾坦言，球隊今天整體狀態從一開賽就不對，第一節就讓對手得到37分，「所有我們在洛杉磯客場表現好的部分，今天都沒能延續，我們似乎把一切都視為理所當然。」

柯爾説：「我在賽前就說過，快艇整個賽季都在拚命，他們不會不戰而敗，貝佛利（Patrick Beverley）從開場就給我們一擊，他拚命搶進攻籃板，打出能量，為比賽奠定基調。」快艇貝佛利此役外線發揮出色，三分球11投5中，攻下17分、14籃板、4助攻。

這是柯爾執掌勇士以來，第一次在首輪系列賽輸掉2場比賽。