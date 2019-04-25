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NBA／華頓性侵疑雲 當事人怕丟工作隱忍5年

2019-04-25 15:39世界日報 編譯組／綜合報導

坦南特因怕丟工作不敢舉發華頓隱忍五年。 世界日報
坦南特因怕丟工作不敢舉發華頓隱忍五年。 世界日報
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光譜體育台（Spectrum Sports Net）前記者坦南特（Kelli Tennant）23日在律師陪同下舉行記者會，說明她因怕丟掉工作，才一直隱忍不告發洛杉磯湖人隊前總教練華頓（Luke Walton）性侵，本來想永遠不說出，但忍了五年心中無法平靜，才在相識多年的律師瑪迪羅西安（Garo Mardirossian）鼓勵下提告。

瑪迪羅西安表示並不希望華頓進監牢，只要說聲道歉就很有幫助。華頓則由律師發表聲明否認指控，並抨擊坦南特是機會主義者。

在記者會前有人曾提出質疑，為何坦南特等到現在才告？莫非因她事業走下坡缺錢？此外，她似乎只提民事訴訟並未報警，更使人懷疑唯一目的是撈一筆。坦南特在記者會詳述等五年原因，瑪迪羅西安則解釋為何未報警。不過他話鋒一轉說，既然媒體朋友一再逼問，他們可能考慮報警。

坦南特指控華頓在2014年性侵她，當時華頓是金州勇士隊助理教練。案發後坦南特只告訴近親與好友，對雇用華頓的球隊完全未投訴，甚至沒告訴光譜體育台，因此湖人隊把責任推得一乾二淨，在聲明表示，案件發生在華頓進入湖人隊之前，華頓在湖人隊期間未收到任何投訴。如今華頓不再是湖人隊一員，真的愛莫能助，剛聘華頓為總教練的沙加緬度國王隊則表示「還在了解中」。

華頓聘請的律師鮑提（Mark Baute）是性侵案辯護專家，2016年為NBA球星羅斯（Derrick Rose）打贏強暴官司。鮑提發表措辭強烈聲明說，華頓受到的指控為子虛烏有。原告是機會主義者而非受害人，她的指控不可信。案發地洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）市警局證實，從未接到任何報案。

31歲的坦南特在記者會難掩內心激動，但決定一吐為快。她說，當時「我很怕」，她擔心如果說出來，自己的一生就毀了。華頓曾與她一起上播報台，她把他當成前輩，沒想到他竟做出這種事，她很想把此事永埋心底。坦南特本希望時間能撫平傷痛，然而五年下來愈來愈心痛，無法再忍。

坦南特說，2016年華頓升任湖人隊總教練給她更大折磨。身為光譜體育台記者，她必須經常訪問華頓，但表面卻裝成沒事。她說，2017年華頓出席由她主持的論壇。華頓一看到她，喉嚨發出怪聲再「強抱」她，害她渾身難受。坦南特2018年辭掉光譜體育台工作，改任職業沙灘排球賽播報員。就在這一年，她開始把秘密告訴從12歲就認識的瑪迪羅西安。

瑪迪羅西安說，由於案發五年沒留下任何物證，就算報案可能也沒用。因此這場官司目的不在讓華頓坐牢，而是幫助坦南特拾回尊嚴。未涉入本案的性侵案律師則表示，性侵民事案追訴期為十年，但刑事案只有三年，因此現在報警真的已經沒用。

坦南特坎坷 病痛纏身、未婚夫斷腿

控告洛杉磯湖人隊前總教練華頓（Luke Walton）性侵的光譜體育台（Spectrum Sports Net）前記者坦南特（Kelli Tennant）是個長腿姐姐，但她的人生境遇堪稱坎坷。病痛纏身毀了她的運動前程，熱愛運動的未婚夫又因車禍成殘障，兩人未能修成正果。

身高六呎二吋的坦南特，在河濱縣（Riverside County）特美谷（Temecula）讀高中時就是女排「高手」，三度被企業報（Press-Enterprise）選為年度風雲選手，在南加大（USC）女排校隊也是響叮噹的人物。

就在坦南特要升大三時，她罹患可怕的纖維肌痛症（fibromyalgia），直到現在還整天疲勞，渾身疼痛。這種人外表看來一切正常，但眼淚往肚裡吞。

坦南特十歲就立志做電視記者，既然排球生涯告終，她正好全心投入電視事業。坦南特在光譜體育台五年，採訪棒球、籃球與足球。有次訪問洛杉磯道奇隊球員赫南德茲（Enrique Hernandez），因穿高跟鞋高上加高，赫南德茲搞笑站在水桶上面受訪。

坦南特與洛杉磯加大（UCLA）美式足球校隊出身的艾克巴坦尼（Amir Ekbatani）相戀同居。2012年7月，艾克巴坦尼騎機車在太平洋海岸公路（PCH）被計程車撞傷，左腿截肢，對他造成重大打擊。

2013年12月兩人互許終身，坦南特一面工作，一面照顧未婚夫，受不了壓力與他解除婚約。2017年1月艾克巴坦尼控告加州交通處（Caltrans）道路設計疏失勝訴，陪審團判交通處賠償破紀錄的3500萬元。

湖人勇士Luke Walton

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