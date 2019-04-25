NBA／靠防守淘汰爵士 哈登：投進只是額外獎勵

2019-04-25 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



哈登在手感不佳下，領軍拚防守成為火箭晉級最大主因。 路透 分享 facebook

休士頓火箭今天在系列賽第五戰靠著防守以100：93擊敗猶他爵士，挺進季後賽第二輪，火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden）在手感不佳下，領軍拚防守成為火箭晉級最大主因，他表示，如果球隊能繼續維持這樣的防守專注力，要在季後賽被擊敗的難度相當高。

火箭今天在進攻不如前幾戰順手的情況下，靠著末節關鍵時刻的抄截與阻攻，澆熄了爵士的反撲氣燄，以系列賽4：1淘汰爵士，全場拿下26分6籃板6助攻3抄截與4阻攻的哈登表示，雙方打了一場充滿身體對抗的比賽，但火箭靠著防守達成任務。

「打出防守是我們的最大目標，命中投籃只能算是額外的獎勵。」哈登雖然出手26次僅命中10球，但他領軍拚防守讓火箭找到另一種贏球模式，「如果我們能繼續打出這樣的防守強度，我們將很難被擊敗，就像我們今天雖然只拿了100分，但卻讓對手得不到100分。」

葛登（Eric Gordon）負責看防爵士米契爾（Donovan Mitchell），僅讓他拿下12分，他說：「今晚我們進攻不好，但防守讓我們度過難關，我為我今天的防守為榮，如果我們能夠繼續這樣做，就算進攻表現不佳，我們仍有機會贏的比賽。」