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NBA／退役後無縫接軌 兩大媒體爭韋德當球評

2019-04-25 11:39聯合報 記者劉肇育╱即時報導

韋德退役後引發美國兩大轉播單位ESPN與TNT搶人大戰，希望他能在季後賽轉任球評...
韋德退役後引發美國兩大轉播單位ESPN與TNT搶人大戰，希望他能在季後賽轉任球評工作。 歐新社
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邁阿密熱火「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）在日前宣布高掛球鞋後，隨即引發新一波的搶人風波，不過這次爭奪他加入的並非NBA球隊，而是美國兩大轉播單位ESPN與TNT，希望韋德能在季後賽轉任球評工作。

韋德在今年例行賽結束，熱火確定無緣季後賽後，宣布結束長達16年的球員生涯，當時他表示，退役的兩大原因，除了是征戰多年身體已遍體鱗傷外，也希望先遠離球場、陪伴家人。

不過美國兩大NBA轉播單位，顯然還不想讓韋德消失在螢光幕前，根據紐約時報記者馬查德（Andrew Marchand）報導，ESPN與TNT目前極力招攬韋德加入旗下球評行列，甚至願意為了韋德改變節目型態與陣容，希望他在今年季後賽期間就能上工。

韋德過去在球員時期確實就曾客串擔任球評，而不少與他有交情的球員在退役後也都轉任球評工作，包括過去曾攜手為熱火拿下冠軍的「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）與「惡漢」巴克利（Charles Barkley）目前就在TNT擔任球賽分析員。

而日前退役球星皮爾斯（Paul Pierce）也在ESPN節目「NBA Countdown」中，以球賽分析師的身份公開聲明自己的生涯比韋德更加成功，一度引發話題。

韋德熱火NBA

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