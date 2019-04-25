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NBA／哈登手感差僅26分 火箭靠防守淘汰爵士

2019-04-25 10:42聯合報 記者劉肇育╱即時報導

哈登手感不佳仍攻下26分，率火箭擊敗爵士，以4勝1敗挺進西區第二輪。 美聯社
哈登手感不佳仍攻下26分，率火箭擊敗爵士，以4勝1敗挺進西區第二輪。 美聯社
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

前一場比賽遭到猶他爵士延長戰線後，休士頓火箭今天回到主場雖然上半場因球隊一哥「大鬍子」哈登（James Harden）手感不佳，一度與爵士拉鋸，但末節仍靠著防守接連製造對手失誤，終場以100：93淘汰爵士， 以4勝1敗挺進西區第二輪。

這是火箭連兩年在季後賽淘汰爵士，去年是在西區第二輪同樣是以4勝1敗勝出，火箭也為12年前連兩季在季後賽首輪不敵爵士，報了一箭之仇；火箭在2006-07年、2007-08年在姚明還在陣中時，連兩年都受制於爵士， 未能闖進第二輪。

爵士在前一戰靠著多點開花的攻勢，以及米契爾（Donovan Mitchell）豪取31分的表現，將系列賽追到1：3落後，兩隊今天回到休士頓再戰，首節火箭哈登一度進攻手感全失，上場八分鐘六次出手盡墨，直到第二節靠著強殺籃下命中本場比賽第一球。

哈登手感不佳，爵士在前三節靠著多點開花的攻勢一路緊咬比分不放，尤其是在火箭第三節一度取得12分領先時，爵士奧尼爾（Royce O’Neale）從板凳殺出單節進帳10分，將爵士再帶回戰局之中。

末節火箭一度在哈登的三分打以及保羅連得5分後取得優勢，不過爵士克勞德（Jae Crowder）接連投進三分球追回到1分差距，比賽最後1分09秒爵士魯比歐（Ricky Rubio）在三分線上出手未碰框，緊接著米契爾還發生失誤。

這時火箭不僅是哈登先在防守端賞了爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）一記阻攻，他還與保羅（Chris Paul）連續四次罰球命中，澆熄了爵士的最後反撲氣燄，終場火箭就以7分差距淘汰爵士，下一輪將碰上勇士與快艇系列賽的勝者。

火箭哈登拿下26分6籃板6助攻，且在防守端還有3抄截與4阻攻的優異演出，而火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）與前鋒塔克也合計有7次阻攻，靠著防守壓制爵士。

全場拿下15分8籃板5助攻的火箭主控保羅表示，雖然這個系列賽由火箭勝出，但爵士仍是一支頂尖勁旅，兩隊都竭盡所能的想要搶下勝利，不過火箭今天在防守端展現十足專注度，讓他們在關鍵時刻從對手手中搶下球權，成為勝負關鍵。

爵士哈登保羅火箭

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