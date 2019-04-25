NBA／一條腿撐完季後賽 活塞葛里芬動刀治膝傷

2019-04-25 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



特律活塞明星前鋒葛里芬今天成功進行左膝蓋關節鏡手術，並將隨即將展開復健之旅。 美聯社 分享 facebook

在季後賽首輪慘遭密爾瓦基公鹿以4：0橫掃後，底特律活塞明星前鋒葛里芬（Blake Griffin）在今天成功進行左膝蓋關節鏡手術，並將隨即將展開復健之旅，確保能在9月的下賽季季前訓練營中如期歸隊。

在例行賽尾聲就傳出膝蓋傷勢的葛里芬，甚至一度被報導可能會缺席整個季後賽，不過在活塞戰情告急的情況下，他仍是在系列賽第三、四戰於主場帶傷上陣，並且在左膝包著厚重護具上場的情況下仍有爆扣演出，兩戰繳出平均24.5分6籃板6助攻的全能數據，只可惜仍是無法幫助活塞逃過遭橫掃的命運。

賽季提前落幕後，活塞教練凱西（Dwane Casey）透露，葛里芬幾乎是靠著僅剩的一條腿硬撐了兩場比賽，不論賽前在球員休息室還是場上，他都努力扮演好球隊領袖的角色，「他把一切都奉獻給球隊，直到自己不能再打為止，我們能打進季後賽也都是多虧有他，我們真的欠他太多了。」

而今天葛里芬也在洛杉磯接受左膝蓋關節鏡治療手術，活塞球團表示，手術過程相當順利，也期待葛里芬能夠在9月的下季季前訓練營開始前完全康復。

葛里芬本賽季代表活塞出賽75場，繳出生涯新高的平均24.5分，單季三分球命中189球同樣創下個人新高，而他與活塞仍有三年合約，下個賽季年薪為3423萬美元。