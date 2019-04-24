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NBA賽事精華- 拓荒者 vs. 雷霆 (4月24日)今日十大好球 (4月24日)

NBA／雷霆3年難過首輪 湖人小將賽後嗆「報應」

2019-04-24 16:39聯合新聞網 綜合報導

喬治在季後賽首輪出局。 美聯社
喬治在季後賽首輪出局。 美聯社
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繼5年前季後賽絕殺火箭晉級後，拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard）今面對雷霆系列賽關門戰，再度上演絕殺戲碼，賞給雷霆連3年首輪出局的紀錄。

雷霆在杜蘭特（Kevin Durant）以自由球員身份加入勇士後，雖不曾無緣季後賽，不過整體僅取得4勝12敗的戰績，因此衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的帶隊能力再被放大。

與拓荒者的系列戰，5場比賽下來衛斯特布魯克整體的命中率僅36%，三分球命中率則為32.4%，如此的表現致使有美媒開始提出衛斯特布魯克「沒有杜蘭特就沒辦法」的觀點。

不過相較於衛斯特布魯克，本系列戰下來最為懊惱的莫過於喬治（Paul George），尤其今天以20投14中的高檔表現拿下36，但無奈最終在完全對位里拉德的情況下仍被其投進致勝球，賽後還糟湖人小將庫茲瑪（Kyle Kuzma）以「報應」兩字嘲諷。

庫茲瑪之所以會有如此的言論，媒體推測與喬治去年成為自由球員時，拒絕加入湖人有關，喬治身為洛杉磯人，最終最選擇與雷霆續約。

火箭

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