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NBA／湖人前教頭華頓 陷性侵疑雲

2019-04-24 15:21世界日報 編譯組／綜合報導

華頓遭湖人開除，立刻轉戰國王新任總教練，但卻傳出涉性侵疑雲。 美聯社
華頓遭湖人開除，立刻轉戰國王新任總教練，但卻傳出涉性侵疑雲。 美聯社
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根據TMZ Sports，Spectrum Sports Net 主持人坦南特（Kelli Tennant）對前湖人對總教練華頓（Luke Walton）提起訴訟，聲稱華頓擔任金州勇士隊助理教練時對她進行性侵犯。TMZ指出，華頓並未對此發表意見。

根據訴訟，坦南特指稱，華頓強迫自己，在他位於聖塔蒙尼卡Casa Del Mar酒店房間找她。

洛杉磯時報報導，根據訴訟，這起事件是在坦南特撰寫的一本書之後發生，華頓替此書撰寫前言，於2014年出版。

根據法律文件，坦南特說，華頓當時將她壓在床上，將臀部和腿部放在她身體上，之後強迫親吻她的脖子、臉與胸部，儘管她尖叫要他停止，華頓仍摸著她的乳房和腹股溝。她說，華頓最後心軟，允許她離開房間之前走了出去，但又再次強迫對她不利。訴訟說，坦南特擔心自己被強姦。

華頓在2014年至2016年在勇士隊工作，過去三個賽季中，一直擔任湖人隊總教練，但2018年-2019年賽季令人失望的情況下，與球隊分道揚鑣，幾天後，他被正式聘為沙加緬度國王隊（Sacramento Kings）總教練。

國王隊在聲明中表示：「我們知道這項報導，並正在蒐集更多訊息，目前沒有進一步評論。」

坦南特在擔任Spectrum Sports Net LA記者，負責報導湖人隊與道奇隊。據報導，坦南特聲稱她最初沒報告所謂的性侵事件，且因工作必須持續與華頓互動。

她說，華頓經常會用一種激進的擁抱、親吻來迎接她，儘管她告訴華頓，「並不想更近一步」。

坦南頓在當年晚些時候離開Spectrum Sports Net LA，據報導，坦南頓並關閉其社交帳戶數個月。隨後她找到一份亞馬遜Prime工作，且擔任排球專業人士協會相關工作，且目前正舉辦名為Ceremony Wellness播客，希望幫助人們在感情與身體上得到治癒。

湖人勇士國王

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