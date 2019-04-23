NBA／活塞首輪遭橫掃 來年仍大有可為

2019-04-23 18:44 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



底特律活塞隊23日於NBA季後賽首輪遭橫掃，但外媒認為明年球季仍大有可為。 美聯社 分享 facebook

底特律活塞以104比127，慘遭東區霸主公鹿橫掃，確定結束今年NBA賽季。外媒指出，即使活塞場場都慘敗10分以上，但他們仍試圖在0比3的絕對逆境中谷底反彈，陣中主將葛里芬及佐盟德將邁向生涯巔峰，總教練凱西也屢屢嘗試最好的球隊建構，即使現實不盡人意，但明年球季仍大有可為。

整合主力 展望來年

《底特律自由報》指出，活塞隊23日又在首輪季後賽打出「醜陋」的比數，被密爾瓦基公鹿以23分差痛宰。即便如此，該報記者尚恩認為，活塞全體上下仍在0比3的絕對落後下，企圖在主場尋求反撲，近期傷癒歸隊的主將葛里芬，率領其他球員極力抵擋鹿軍攻擊，雖然在比賽中犯滿畢業，全場球迷仍高喊「MVP！MVP！」

該報導指出，另一主將佐蒙德現年僅25歲，即使在上場比賽飽受主場球迷噓聲，他也了解自己在近期陷入得分乾旱期，但他仍在比賽中打出拚戰精神，不因急凍的手感影響鬥志。此外，總教練凱西在首輪季後賽也認知，球隊的強度尚無法突破首輪，但更多是落後給對手的天賦，因此尚恩表示，「明年等著看吧！」

罰球、板凳成落敗關鍵

《NBA官網》則指出，活塞隊整場比賽讓對手罰球41次，自己卻只有12次，尤其在第三節，雙方罰球次數是懸殊的15比2，被球評視為本場落敗的關鍵之一。

此外，板凳球員的熄火也導致整體得分當機，主力板凳得分手肯納德系列賽前兩戰三分球11投7中，合計豪奪40分，但在公鹿隊加強斷球防守下，肯納德近兩戰總計只貢獻4顆三分球，其中第3戰個人更只有9分進帳，無法協助葛里芬更多火力支援，也導致球隊在4場比賽中最高只得104分，反觀公鹿隊「最低」也有119分，慘遭橫掃可想而知。

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