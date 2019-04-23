NBA／米契爾末節19分 爵士躲火箭橫掃拚出G5

2019-04-23 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



米契爾末節獨轟19分，攻下全場最佳31分、7籃板，率爵士躲過火箭橫掃，系列賽拚進第五戰。 美聯社 分享 facebook

喊話球隊還沒放棄，爵士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）於23日背水一戰在主場對火箭，末節獨轟19分，攻下全場最佳31分、7籃板，主控魯比歐（Ricky Rubio）挹注18分、11籃板「雙十」，終場爵士以107：91扳倒火箭，躲過被橫掃命運，拚進第五戰，將回到休士頓主場。

以三連勝聽牌的火箭隊，今天作客爵士主場，雖然大鬍子哈登（James Harden）找回手感，命中率自一成五回到四成二水準，三分球命中率更達五成，飆進六顆三分球，全場30分、4助攻、3籃板，但卻未能率隊以4連勝闖次輪。

爵士魯比歐、克勞德（Jae Crowder）在開賽的攻勢不斷，半場結束取得6分領先；易籃後，火箭葛登（Eric Gordon）、哈登攜手葛登打出10：2迎頭趕上，反以超前3分進入末節。

但爵士隊不願投降，米契爾在末節與魯比歐攜手回敬15：2攻勢，其中米歇爾包辦13分，含三顆三分球，率隊逆轉反超，並取得11分領先，不忘大秀接力爆扣，讓全場球迷情緒沸騰。

爵士勝出將戰線延長至第五戰，米歇爾在賽後不居功的表示，隊友克勞德的表現出色，攻下23分、4籃板，「大家打出團隊籃球，這還不是結束，我們會繼續拚戰。」

火箭保羅（Chris Paul）23分、8籃板、7助攻，葛登16分，包括5記三分球。