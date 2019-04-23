親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
智財權與運動
MLB
棒球
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

韓國瑜願承擔 郭台銘籲黨：打造韓方便參加初選的規則

運動筆記《4/20 ZEPRO 試跑會》2019 ELLE RUN 我就是風格x音樂路跑開趴
健行筆記虎豹潭探訪曹田公館嘉明湖：兩天一夜不必趕，一生一世永回甘
NBA焦點對決- James Harden vs. Donovan Mitchell (4月23日)今日最佳灌籃- Reggie Jackson (4月23日)

NBA／葛里芬負傷拚戰 活塞教頭：用一條腿硬撐

2019-04-23 13:07聯合報 記者林宋以情╱即時報導

活塞教頭透露葛里芬幾乎奉獻所有，幾乎只用一條腿硬撐。 美聯社
活塞教頭透露葛里芬幾乎奉獻所有，幾乎只用一條腿硬撐。 美聯社
分享

季後賽開打前左膝傳傷情，活塞球星葛里芬（Blake Griffin）系列戰第三、四戰負傷上陣，可惜未能幫助球隊延長戰線，活塞104：127遭公鹿橫掃。他23日犯滿退場時，獲主場球迷起立致敬，教頭凱西（Dwane Casey）更為他的拚戰精神敬佩，透露葛里芬幾乎奉獻所有，幾乎只用一條腿硬撐。

葛里芬例行賽就受左膝傷勢所苦，與公鹿隊系列戰前兩戰掛傷號，第三戰帶傷上陣31分鐘，攻下27分、7籃板，今日再繳22分含4記三分球、6助攻、5籃板，甚至還有快攻爆扣演出，終場前還剩7分鐘犯滿離場，獲主場球迷起立鼓掌致敬。

葛里芬回到板凳後拆掉包紮，露出左膝穿著的支架，不難想像傷勢嚴重。主帥凱西賽後用沙啞的聲音，表達對葛里芬的敬佩和感動，「他用他的全心全意拚戰，基本上只用一條腿。忍受極大的疼痛、腫脹，只為了幫助他的隊友。」

凱西坦言，若沒有葛里芬，今年根本進不了季後賽，「他把所有都奉獻給球隊，不斷拚戰，直到自己不能再打為止。他推動著球隊進步，他的體能、他的領袖精神，甚至為了活塞隊改變打法。」

凱西也透露，葛里芬賽前甚至在休息室向隊友喊話，身為活塞一員是如何自豪，並看好活塞年輕球員的潛力，「並對新秀們鼓勵指導，帶領年輕球員，我們欠他太多了。」

葛里芬活塞公鹿

相關新聞

NBA／米契爾末節19分 爵士躲火箭橫掃拚出G5

2019-04-23 13:51

NBA／字母哥41分橫掃活塞 公鹿隔18年闖次輪

2019-04-23 11:33

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00

NBA／前湖人主帥華頓爆醜聞 遭控性侵女記者

2019-04-23 10:22

NBA／諾維茨基登報獻球迷 「永遠是達拉斯一份子」

2019-04-23 10:54

NBA／金塊全能中鋒約柯奇 以鄧肯為學習榜樣

2019-04-23 09:36

NBA／衛少不甩記者提問 柯爾：對聯盟有害

2019-04-23 08:58

NBA／4戰淨勝活塞95分 公鹿創史上次高紀錄

2019-04-23 12:55

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-23 13:09

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-23 10:43

問題出在三分球！ 爵士無路可退瀕臨淘汰

2019-04-22 17:39

NBA／籃網老闆蔡崇信質疑判決 遭罰款3.5萬美元

2019-04-23 14:24

NBA／火箭意在橫掃 哈登：認真打好第4戰

2019-04-23 11:09

NBA／海瓦德大復活 綠衫軍搶先晉級

2019-04-23 00:27

NBA／首輪出征16戰全勝 厄文寫不敗傳說

2019-04-22 18:55

NBA／隊史首度3比1領先 席亞康：主場終結魔術

2019-04-22 17:22

NBA／季後賽得分里程碑 杜蘭特：快艇很強硬

2019-04-22 16:58

NBA／球往裁判身上砸 德羅展挨罰77萬

2019-04-22 13:24

NBA／雙槍再轟垮雷霆 拓荒者系列賽聽牌

2019-04-22 12:53

NBA／甩低潮轟32分 湯普森：想像自己跳進海裡

2019-04-22 10:27

NBA／海瓦德助綠衫軍橫掃溜馬：這只是開始

2019-04-22 09:43

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

戰術信心雙崩盤 爵士慘敗之後的嚴峻課題

2019-04-21 09:45

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

NBA「史上最偉大射手」 艾倫說自己活得像個囚犯

2019-04-17 12:43

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

勇士啟動季後賽模式 快艇系列賽恐一勝難求

2019-04-14 18:20

「閃電俠」燃燒到最後 韋德一閃即逝的16年

2019-04-14 12:36

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00
看更多

熱門文章

問題出在三分球！ 爵士無路可退瀕臨淘汰

2019-04-22 17:39

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00

NBA／首輪出征16戰全勝 厄文寫不敗傳說

2019-04-22 18:55

NBA／季後賽得分里程碑 杜蘭特：快艇很強硬

2019-04-22 16:58

全中運田徑／校名自己寫 南山高中女籃呂佳諺改換釘鞋

2019-04-22 20:57

NBA／字母哥41分橫掃活塞 公鹿隔18年闖次輪

2019-04-23 11:33

JHBL／苗栗包辦男女雙冠 未來恐留不住人才

2019-04-22 17:50

NBA／衛少不甩記者提問 柯爾：對聯盟有害

2019-04-23 08:58

日職／王柏融3棒火力旺 對決宋家豪硬碰硬

2019-04-23 10:54

NBA／隊史首度3比1領先 席亞康：主場終結魔術

2019-04-22 17:22

NBA／前湖人主帥華頓爆醜聞 遭控性侵女記者

2019-04-23 10:22

田徑亞錦賽／標槍「金」讚！ 鄭兆村奪我首金

2019-04-22 23:26

全中運田徑／最速國中生！魏浩倫破大會摘金

2019-04-22 16:43

NBA／米契爾末節19分 爵士躲火箭橫掃拚出G5

2019-04-23 13:51

MLB／海盜倚仗5大先發 暫居國聯龍頭寶座

2019-04-22 15:26

NBA／火箭意在橫掃 哈登：認真打好第4戰

2019-04-23 11:09

中職30／退役後當學生 蔡仲南從木訥變能言善道

2019-04-23 07:00

NBA／金塊全能中鋒約柯奇 以鄧肯為學習榜樣

2019-04-23 09:36

NBA／籃網老闆蔡崇信質疑判決 遭罰款3.5萬美元

2019-04-23 14:24

MLB／洋基不要的岡薩雷茲 大都會、釀酒人想搶

2019-04-23 10:34

NBA／4戰淨勝活塞95分 公鹿創史上次高紀錄

2019-04-23 12:55

日職／宋家豪8中繼入圍MVP候選 王柏融未進榜

2019-04-22 20:48

NBA／海瓦德大復活 綠衫軍搶先晉級

2019-04-23 00:27

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

田徑亞錦賽／好悲情！ 陳傑銀牌3連霸

2019-04-22 22:38

春季聯賽／培養「大物」 廖敏雄督促職業心態

2019-04-22 16:31

MLB／哈波抗議好球帶遭驅逐 費城人4年來首位

2019-04-23 11:20

高球／潘政琮奪冠告慰亡父：爸，我們做到了

2019-04-23 00:24

春季聯賽／韌帶斷半年沒發現 曾琦開完TJ返投手丘

2019-04-22 18:07

全中運游泳／100蝶破全國！建中蝶王雙達奧運標

2019-04-22 18:17

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-23 13:09

MLB／連三場投一休四太操 菊池這周可能短先發

2019-04-23 06:58

中職30／近年打高投低 蔡仲南建議放大好球帶

2019-04-23 07:00

NBA／葛里芬負傷拚戰 活塞教頭：用一條腿硬撐

2019-04-23 13:07

全中運田徑／國中最速魏浩倫 進步幅度教頭嚇到

2019-04-23 00:38

中職／獅隊少陳傑憲從二軍挖寶 不排除找洋砲

2019-04-22 18:32

謝國城青少棒／張志強領軍花縣 4年開車20萬公里

2019-04-22 16:27

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-23 10:43

NBA／諾維茨基登報獻球迷 「永遠是達拉斯一份子」

2019-04-23 10:54

高球／潘政琮奪PGA首冠 母：兒子爭氣做到了

2019-04-22 18:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top