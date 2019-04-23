NBA／葛里芬負傷拚戰 活塞教頭：用一條腿硬撐

2019-04-23 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



活塞教頭透露葛里芬幾乎奉獻所有，幾乎只用一條腿硬撐。 美聯社 分享 facebook

季後賽開打前左膝傳傷情，活塞球星葛里芬（Blake Griffin）系列戰第三、四戰負傷上陣，可惜未能幫助球隊延長戰線，活塞104：127遭公鹿橫掃。他23日犯滿退場時，獲主場球迷起立致敬，教頭凱西（Dwane Casey）更為他的拚戰精神敬佩，透露葛里芬幾乎奉獻所有，幾乎只用一條腿硬撐。

葛里芬例行賽就受左膝傷勢所苦，與公鹿隊系列戰前兩戰掛傷號，第三戰帶傷上陣31分鐘，攻下27分、7籃板，今日再繳22分含4記三分球、6助攻、5籃板，甚至還有快攻爆扣演出，終場前還剩7分鐘犯滿離場，獲主場球迷起立鼓掌致敬。

葛里芬回到板凳後拆掉包紮，露出左膝穿著的支架，不難想像傷勢嚴重。主帥凱西賽後用沙啞的聲音，表達對葛里芬的敬佩和感動，「他用他的全心全意拚戰，基本上只用一條腿。忍受極大的疼痛、腫脹，只為了幫助他的隊友。」

凱西坦言，若沒有葛里芬，今年根本進不了季後賽，「他把所有都奉獻給球隊，不斷拚戰，直到自己不能再打為止。他推動著球隊進步，他的體能、他的領袖精神，甚至為了活塞隊改變打法。」

凱西也透露，葛里芬賽前甚至在休息室向隊友喊話，身為活塞一員是如何自豪，並看好活塞年輕球員的潛力，「並對新秀們鼓勵指導，帶領年輕球員，我們欠他太多了。」