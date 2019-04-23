NBA／字母哥41分橫掃活塞 公鹿隔18年闖次輪

2019-04-23 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



字母哥轟出季後賽個人生涯新高的41分，外帶9籃板，帶領公鹿睽違18年再闖季後賽第二輪。 路透 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

把拿下系列賽勝利的渴望化為動力，公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在23日對活塞系列第四戰，轟出季後賽個人生涯新高的41分，外帶9籃板，終場127：104痛宰活塞，率隊睽違18年後首闖次輪，接下來將與橫掃溜馬的塞爾蒂克爭東區決賽門票。

公鹿隊在前一次季後賽首輪勝出已經是2000-2001球季，當年殺進東區決賽；「字母哥」在賽前就對勝利展現企圖心，且贏球就能獲得六天休息調整，「雖然球隊以聯盟最佳戰績挺進季後賽，但18年來沒能拿下首輪，全隊對勝利都很渴望。」

活塞季後賽14連敗破紀錄

沒有退路盼能避免被橫掃的活塞，一開賽靠著傑克森（Reggie Jackson）連投帶罰獨拿9分，上半場攻下20分，率活塞在半場結束仍取得6分領先，將延長戰線拉至第五戰一度露出曙光。

易籃後活塞曾擴大到9分差，但公鹿米道頓（Khris Middleton）、布萊德索（Eric Bledsoe）、安戴托昆波攜手回敬11：2攻勢扳平比數，又在倒數三分鐘連下8分反超比數，安戴托昆波在單節飆16分，光是罰球就拿下8分，幫助公鹿取得10分領先，末節活塞後繼無力輸球，自07-08年球季至今，季後賽苦吞14連敗也寫下聯盟新紀錄。

活塞遭公鹿橫掃，葛里芬難掩失望。 美聯社 分享 facebook

兩隊罰球線得分差距大，公鹿全場獲得41罰機會且拿下31分，活塞全場僅12罰投進9球。米道頓攻下公鹿隊次高18分、4籃板，布萊德索16分、5助攻。活塞傑克森全隊最佳26分、7助攻，佐蒙德（Andre Drummond）「雙十」15分、12籃板，葛里芬（Blake Griffin）22分、5籃板。