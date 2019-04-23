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NBA／諾維茨基登報獻球迷 「永遠是達拉斯一份子」

2019-04-23 10:54聯合報 記者林宋以情╱即時報導

諾維茨基臨別前夕特地登報刊出感謝函，把對獨行俠球迷的感謝化為文字，感性道別。 美...
諾維茨基臨別前夕特地登報刊出感謝函，把對獨行俠球迷的感謝化為文字，感性道別。 美聯社
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諾威茨基登報感謝球迷21年來的支持。 截圖自達拉斯星辰報推特
諾威茨基登報感謝球迷21年來的支持。 截圖自達拉斯星辰報推特
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為達拉斯獨行俠（小牛）拚戰21個年頭，40歲德國名將諾維茨基（Dirk Nowitzki）在今年球季結束卸下戰袍，臨別前夕特地登報刊出感謝函，把對獨行俠球迷的感謝化為文字，感性道別。

14度入選明星賽，諾維茨基的招牌後仰跳投成後輩典範，他生涯只效忠獨行俠達21個球季，超越湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant），成為史上第一人，在2011年幫助獨行俠拿下總冠軍，並一舉摘下總冠軍戰MVP，對獨行俠球迷和德州的特殊情感不言而喻。

離別之際，曾表示德州是他永遠的家的諾維茨基，特地在《達拉斯星辰報》（Dallas Morning News）感謝球迷21年來的接納和擁抱。

諾維茨基生涯為獨行俠拚戰1522場比賽，累計3萬1560分高居史上第六、1萬1490顆籃板名列史上第27，另有3650次助攻，他說，「我們曾攜手打下NBA總冠軍，從我初來乍到達拉斯，一起乘上不可思議的雲霄飛車的那刻起，你們支持我、督促我加倍努力。」

諾維茨基還寫道，這一刻不說再見，而是謝謝，「謝謝你們獨行俠球迷。你們打從心中接納這位從德國烏茲堡來的孩子，讓他成為你們的一份子。永遠感恩，永遠屬於你們，永遠是達拉斯獨行俠的一份子。」

小牛Dirk NowitzkiKobe Bryant

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