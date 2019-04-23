NBA／金塊全能中鋒約柯奇 以鄧肯為學習榜樣

2019-04-23 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



談到自己在第四戰的表現，約柯奇表示是跟馬刺傳奇中鋒鄧肯學習。 歐新社 分享 facebook

金塊隊全能中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在季後賽對馬刺隊系列戰的近三場表現不俗，第四戰繳29分、12籃板、8助攻全能數據，率隊將系列賽扳成2：2平手。約柯奇表示，進攻端以馬刺退役球星鄧肯（Tim Duncan）為榜樣。

約柯奇本季表現優異，頻頻被各大球評點名，例行賽場均20.1分、10.8籃板、7.3助攻，是繼聯盟傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）後，第二位能單季場均助攻超過7次的7呎長人，且他在單季580次助攻，也僅次於張伯倫1966-67年創下的630次，以及1967-68年的702次，季後賽首輪對馬刺也繳水準之作。

談到自己在第四戰的表現，約柯奇表示是跟馬刺傳奇中鋒鄧肯學習，即便兩人初次碰頭，鄧肯狀態已非巔峰，但他認為鄧肯仍是聯盟史上最頂尖大前鋒之一，生涯還拿下五座總冠軍。

鄧肯於2016年7月退役，約柯奇回憶在2015-2016年球季與鄧肯交手，自己完全拿鄧肯沒轍，「我在菜鳥球季時曾與他交手，他當時跑動已經不若以往，但仍能輕鬆拿下20分。」

約柯奇表示，鄧肯在場上的所有動作，從卡位到投籃都讓自己學習到很多，「卡位、軸心腳移動，還有所有投籃動作，如何找到空檔、檔人，看他的比賽是受益良多。」