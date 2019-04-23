NBA／衛少不甩記者提問 柯爾：對聯盟有害

2019-04-23 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



衛少G3在賽後不甩記者提問卻引來議論。 美聯社 分享 facebook

雷霆球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在季後賽首輪系列第三戰飆33分、11助攻，但在賽後不甩記者提問卻引來議論，勇士主帥柯爾（Steve Kerr） 表示，「衛少」此舉對聯盟有不良影響，球員至少必須回答問題。

「衛少」在第三戰賽後疑似因為個人恩怨，以「下一個問題」迴避迴避奧克拉荷馬記者崔梅爾（Berry Tramel）記者的提問。柯爾並不贊同衛斯特布魯克的這種作法，表示與媒體互動是聯盟重要一環，記者球員與球迷間的橋梁，提供更多訊息給球迷。

「球迷熱愛比賽，球迷希望跟球員有所連結。」柯爾表示，球員必須認知到這是個動態互動，球員與記者間有個人恩怨已經不是新聞，但球員必須瞭解到，媒體有其影響力，「我不認為迴避記者提問是個健康的互動，對聯盟、對球員、球隊，以及地方媒體或者全國媒體都是。」

柯爾又說，球員不嘗試溝通對聯盟而言是很危險，希望球員別破壞良好的互動，「你不需要給出很棒的回答，但至少得回答問題。畢竟球迷熱愛這個聯盟，就是因為我們有很棒的球員，且有很好的應對。」

奧克拉荷馬記者崔梅爾碰了軟釘子後，表示無意和衛少宣戰，但不會放棄提問，「我會持續提問，即便獲取答案的機會渺茫，但記者不該因衛少嘗試控制一切而放棄提問。」