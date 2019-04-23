慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

拓荒者vs.雷霆系列賽G4，雷霆在主場98：111不敵拓荒者，拓荒者系列賽取得3：1聽牌優勢。完完全全出乎九成以上人們季後賽前預料。雷霆連續三年季後賽第一輪被淘汰，只剩下時間問題。

在拓荒者的強勢壓迫下，雷霆第4戰在主場還是打得兵荒馬亂，一路苦苦追趕卻越輸越多，主將衛斯特布魯克(右)看得懊惱無比。 美聯社 分享 facebook

雷霆一哥衛斯特布魯克連續三季完成賽季平均大三元，史上唯一，他就是聯盟一線球星，從個人數據和表現看，衛斯特布魯克甚至是「巨星」，但，他卻是最被高估的巨星，他的籃球智商、帶隊能力、領袖魅力，似乎都無法幫助球隊和隊友更好。沒有人否認他是個球星和出色球員，但從領袖和球星的位置衡量，他真的被高估。

雷霆沒有退路，系列賽1：3落後，氣勢上已經輸了一半，G5又是拓荒者主場，在沒有完全出局之前，雷霆仍有一絲翻盤機會，不能說死。衛斯特布魯克在雷霆決勝G4，下半場只靠罰球得1分，全場21投5中，攻下14分、9籃板、7助攻。

一名巨星必須要具備的條件是：攻防兼備，擁有領袖氣質，可以幫助隊友和球隊更好，為隊友和教練解決問題，用精神、態度、信念去帶領隊友，為球隊注入韌性和士氣。

衛斯特布魯克在場上可能過度情緒化，下半場表現嚴重失常，讓雷霆欲振乏力，這個系列戰至今他仍然無法展現出領袖氣質。 美聯社 分享 facebook

你不一定要打出大三元或爆量得分，但當球隊需要你，你得挺身而出，當隊友需要你，你必須化身超人，用各種方式和激勵去幫球隊贏球，提升隊友能力。這些幫助球隊和隊友更好的元素，不一定是投籃得分或抓下大量籃板球。

「衛少」衛斯特布魯克非常努力、拚命，沒有人否認他是個傑出球員。但進入聯盟10年的衛少，仍像個「長不大的孩子」，他缺少閱讀比賽能力，性格幼稚，他總是不知道如何幫助隊友變得更好，為球隊帶來需要的各種元素，不只是得分、籃板、助攻。

衛斯特布魯克(中)不知道如何幫助隊友變得更好，倒頭來還需要隊友安撫他。 美聯社 分享 facebook

杜蘭特離開三年，衛少依然只會用自己玩命方式打球，打出個人聲勢和球星形象，他自己變得更全能，數據更可怕，但球隊競爭力和隊友都沒有變得更出色、更有競爭力。雷霆連續三年在第一輪掙扎，衛少做為雷霆領袖和一哥當然要負責，雷霆教練唐納文執教能力單調也要共同承擔。唐納文始終用不好板凳，也打不出比「球星牌」更好的牌，雷霆能贏的比賽都是靠球員和球星的努力、手氣、天賦，教練沒有給球隊不同元素和整合戰力。

從帶隊球星和巨星的定位去看衛斯特布魯克，他的帶隊能力和做為球隊領袖的智商的確都被高估，他甚至不知道球隊為什麼輸球，球隊和隊友為什麼季後賽戰力都無法再提升。在賽後記者會時，他面對記者有些問題不知所措。

拓荒者並不弱，他們是西區第三種子，但主力中鋒諾基奇大腿骨折，季後賽前八、九成專業人士和球迷都一致看好雷霆，絕大多數人都相信雷霆的實力、天賦、球星和季後賽表現都會在拓荒者之上。G4打完，拓荒者取得3：1領先，雷霆有可能連續三年倒在季後賽第一輪。衛斯特布魯克是最被高估的巨星，形象恐怕很難洗刷。

拓荒者總教練史達茲眼看雷霆繼續失控，他的作戰計畫徹底成功，不禁露出得意的笑容！ 美聯社 分享 facebook

衛少只剩「奇蹟」可以帶領雷霆逆轉情勢，騎士曾經在2016年總冠軍系列賽1：3落後勇士時做到過，衛少想要自我救贖，扭轉形象，必須要創造另一個奇蹟。