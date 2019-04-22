NBA／諾威茨基退休 登報感性告別謝球迷

2019-04-22 18:58 中央社 達拉斯21日綜合外電報導



獨行俠名將諾威茨基在報上刊出感謝函，感性對達拉斯獨行俠的球迷告別。 美聯社 分享 facebook

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獨行俠名將諾威茨基球季後正式卸下戰袍，展開人生新篇章。他在報上刊出感謝函，感性對達拉斯獨行俠的球迷告別。

諾威茨基（Dirk Nowitzki）2011年曾獲選NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP），並14次入選明星賽。他在達拉斯星辰報（Dallas Morning News）以詩詞般的句子，訴說他21年職業生涯的心情。

其中有些句子相當感人，例如「由我來到達拉斯登上這不可思議雲霄飛車的那一刻起，你們拉抬我、支持我、驅使我更努力工作」，以及「對獨行俠球迷的這聲『謝謝』是從我心底油然而生，因為你們讓一個來自德國烏茲堡（Wurzburg）的孩子，成為你們這個大家庭中的一份子」。

諾威茨基生涯一共拿下3萬1560分，超越名將張伯倫（Wilt Chamberlain），排名史上第6。他也在1522場比賽中搶下1萬1489個籃板。

本季他平均每場比賽得到7.3分，這是他自1998-99球季的菜鳥年平均拿下8.2分後，第一次單季平均得分不到兩位數。

他寫道：「我會懷念打球的日子，但我也等不及開始與你們共譜的新篇章。」他在信的最後署名稱自己是「永懷感激、永遠屬於你們、永遠的達拉斯獨行俠」。