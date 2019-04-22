親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台將征戰日職
NBA
智財權與運動
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
籃球
綜合
路跑

斯里蘭卡又傳爆炸 車站發現87個引爆器

烏克蘭「諧星總統」誕生！只說空話的素人政治？

運動筆記2019 波士頓馬拉松－圓夢之旅台北國際復活節 半馬 總一!!!!!!!
健行筆記虎豹潭探訪曹田公館嘉明湖：兩天一夜不必趕，一生一世永回甘
NBA今日五大好球 (4月22日)今日最佳球員- Kawhi Leonard (4月22日)

NBA／諾威茨基退休 登報感性告別謝球迷

2019-04-22 18:58中央社 達拉斯21日綜合外電報導

獨行俠名將諾威茨基在報上刊出感謝函，感性對達拉斯獨行俠的球迷告別。 美聯社
獨行俠名將諾威茨基在報上刊出感謝函，感性對達拉斯獨行俠的球迷告別。 美聯社
分享

截圖自推特
截圖自推特
分享

獨行俠名將諾威茨基球季後正式卸下戰袍，展開人生新篇章。他在報上刊出感謝函，感性對達拉斯獨行俠的球迷告別。

諾威茨基（Dirk Nowitzki）2011年曾獲選NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP），並14次入選明星賽。他在達拉斯星辰報（Dallas Morning News）以詩詞般的句子，訴說他21年職業生涯的心情。

其中有些句子相當感人，例如「由我來到達拉斯登上這不可思議雲霄飛車的那一刻起，你們拉抬我、支持我、驅使我更努力工作」，以及「對獨行俠球迷的這聲『謝謝』是從我心底油然而生，因為你們讓一個來自德國烏茲堡（Wurzburg）的孩子，成為你們這個大家庭中的一份子」。

諾威茨基生涯一共拿下3萬1560分，超越名將張伯倫（Wilt Chamberlain），排名史上第6。他也在1522場比賽中搶下1萬1489個籃板。

本季他平均每場比賽得到7.3分，這是他自1998-99球季的菜鳥年平均拿下8.2分後，第一次單季平均得分不到兩位數。

他寫道：「我會懷念打球的日子，但我也等不及開始與你們共譜的新篇章。」他在信的最後署名稱自己是「永懷感激、永遠屬於你們、永遠的達拉斯獨行俠」。

NBADirk Nowitzki張伯倫
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

問題出在三分球！ 爵士無路可退瀕臨淘汰

2019-04-22 17:39

NBA／季後賽得分里程碑 杜蘭特：快艇很強硬

2019-04-22 16:58

NBA／隊史首度3比1領先 席亞康：主場終結魔術

2019-04-22 17:22

NBA／首輪出征16戰全勝 厄文寫不敗傳說

2019-04-22 18:55

NBA／雙槍再轟垮雷霆 拓荒者系列賽聽牌

2019-04-22 12:53

NBA／甩低潮轟32分 湯普森：想像自己跳進海裡

2019-04-22 10:27

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-22 12:02

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-22 09:25

NBA／球往裁判身上砸 德羅展挨罰77萬

2019-04-22 13:24

NBA／海瓦德助綠衫軍橫掃溜馬：這只是開始

2019-04-22 09:43

NBA／KD、湯普森聯手飆分 勇士客場破艇聽牌

2019-04-22 09:28

NBA／塞爾蒂克橫掃溜馬 率先挺進第二輪

2019-04-22 06:27

NBA／76人系列賽聽牌 安比德賽後砲轟達德利

2019-04-22 00:39

NBA／13年關鍵三分救了詹皇？ 艾倫大力駁斥

2019-04-21 20:52

NBA／苦吞季後賽13連敗 活塞追平歷史紀錄

2019-04-21 17:45

NBA／加盟勇士犧牲大 KD：季後賽完再談去留

2019-04-21 17:32

NBA／不斷打鐵仍率隊聽牌 哈登：只想著繼續投

2019-04-21 16:30

NBA／前15次出手盡墨 哈登自己賽後也驚呼

2019-04-21 16:00

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

戰術信心雙崩盤 爵士慘敗之後的嚴峻課題

2019-04-21 09:45

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

NBA「史上最偉大射手」 艾倫說自己活得像個囚犯

2019-04-17 12:43

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

勇士啟動季後賽模式 快艇系列賽恐一勝難求

2019-04-14 18:20

「閃電俠」燃燒到最後 韋德一閃即逝的16年

2019-04-14 12:36

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00
看更多

熱門文章

NBA／13年關鍵三分救了詹皇？ 艾倫大力駁斥

2019-04-21 20:52

NBA／KD、湯普森聯手飆分 勇士客場破艇聽牌

2019-04-22 09:28

「基瘟」發作整隊掛一半 洋基開始物色補強人選

2019-04-22 07:00

NBA／甩低潮轟32分 湯普森：想像自己跳進海裡

2019-04-22 10:27

高球／32年來第一人 潘政琮奪PGA生涯首冠

2019-04-22 09:13

NBA／雙槍再轟垮雷霆 拓荒者系列賽聽牌

2019-04-22 12:53

NBA／雷納德率暴龍聽牌 林書豪只打最後2分鐘

2019-04-22 10:43

NBA／海瓦德助綠衫軍橫掃溜馬：這只是開始

2019-04-22 09:43

NBA／塞爾蒂克橫掃溜馬 率先挺進第二輪

2019-04-22 06:27

MLB／陳偉殷後援0.2局 馬林魚遭國民完封

2019-04-22 07:30

日職／旅日打者初年適應難 呂明賜仍最經典

2019-04-22 07:00

JHBL／三分雨射垮黑馬神岡 明仁捧隊史第四冠

2019-04-21 21:57

NBA／雷納德病癒飆34分：感激能回到季後賽

2019-04-22 10:55

NBA／球往裁判身上砸 德羅展挨罰77萬

2019-04-22 13:24

JHBL／大倫女籃寫灰姑娘傳奇 女甲組登頂

2019-04-21 20:55

NBA／季後賽得分里程碑 杜蘭特：快艇很強硬

2019-04-22 16:58

JHBL／明仁奪史上第四冠 苗栗囊括男女冠軍

2019-04-21 22:12

問題出在三分球！ 爵士無路可退瀕臨淘汰

2019-04-22 17:39

MLB／紅襪橫掃光芒 林子偉延長賽替補守備

2019-04-22 08:00

NBA／76人系列賽聽牌 安比德賽後砲轟達德利

2019-04-22 00:39

高球／潘政琮懂事又上進 前輩陳志忠老早就看好

2019-04-22 12:27

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-22 12:02

MiLB／不想合租公寓 曾仁和前室友打造移動小屋

2019-04-22 10:20

亞洲田徑賽／楊俊瀚飆本季最佳 攜手王偉旭晉級

2019-04-22 11:32

中職／陳江和引退賽 象獅捨不得下班

2019-04-22 00:28

JHBL／苗栗包辦男女雙冠 未來恐留不住人才

2019-04-22 17:50

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-22 09:25

NBA／首輪出征16戰全勝 厄文寫不敗傳說

2019-04-22 18:55

中職／兄弟贏球送引退禮 陳江和再預約總冠軍

2019-04-21 20:58

JHBL／幫教練贏一座冠軍 大倫封后喜極而泣

2019-04-21 21:33

JHBL／明仁、大倫稱王封后 苗栗縣成最大贏家

2019-04-22 00:41

圖／JHBL大倫國中封后

2019-04-21 20:24

潘政琮奪PGA奪冠 蘇嘉全：台灣高球實力再獲肯定

2019-04-22 10:51

NBA／隊史首度3比1領先 席亞康：主場終結魔術

2019-04-22 17:22

MLB／沒收葉力奇全壘打再開轟 貝林格喊肚子餓

2019-04-22 09:15

全中運游泳／台東隊獲3金 隔了20年再奪金

2019-04-21 21:00

JHBL／宋昕澔奪決賽MVP 教練稱有陳盈駿影子

2019-04-21 23:03

中職／高雄市爭取味全龍落腳 運發局親訪頂新

2019-04-22 12:06

全中運田徑／最速國中生！魏浩倫破大會摘金

2019-04-22 16:43

高球／潘政琮PGA奪首冠 實踐與父親承諾

2019-04-22 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top