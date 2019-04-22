潮流結合體育 寶島夢想家周邊產值狂升

2019-04-22 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



籃球員出身的「黑人」陳建州2008年成立「熱血設計有限公司」，兩年前更從潮流跨足體育，一手打造ABL台灣代表「寶島夢想家」的企業識別系統設計、服裝和周邊商品等，其中周邊商品隨著第2季戰績長紅，營業額更成長近5成，成為球隊重要收入之一。

身為熱血設計靈魂兼寶島夢想家領隊，陳建州提到，周邊商品的銷售本來就是職業運動四大收入來源之一，卻也是台灣球隊較弱的一環，寶島夢想家也是有熱血過去十年打下的基礎，從申請商標、商品數量控管到周邊品項的設計，少走很多「冤枉路」。

2017年創隊的寶島夢想家，隊名和隊徽都有註冊，網站商城清楚註明網站內的名稱、圖形、設計、LOGO、網頁標題、按鈕圖標、文字、商業標記、商業外觀和服務名稱「受到商標註冊保護法保護」，陳建州說：「和市場相關的東西，我們都很謹慎。」

根據寶島夢想家統計，2017年到18的球隊第一個ABL球季，周邊商品內容主要以日常穿戴的品項為主，包括上衣、外套、帽子、托特包和鑰匙圈、徽章、貼紙、毛巾、證件帶等，另外也推出應景的過年紅包袋，陣中射手吳松蔚獲得聯盟最佳命中率肯定後，也特別打造「球給松蔚」上衣，周邊營業額約260萬台幣。

剛結束的第二季，寶島夢想家迎接包括李學林、田壘等指標球星加盟，球團也推出「DREAMERS球衣」，另推出親子日，打造出的兒童版應援衣和小籃球都供不應求，周邊營業額成長到約400萬台幣。