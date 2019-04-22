NBA／甩低潮轟32分 湯普森：想像自己跳進海裡

2019-04-22 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



湯普森轟下全隊次高32分含6記三分球。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

季後賽前三戰場均13.6分，勇士射手湯普森（Klay Thompson）22日與快艇隊第四戰，上半場獨拿27分，轟下全隊次高32分含6記三分球，率隊113：105擊沉快艇系列戰3：1聽牌，他透露周末與傑雷科（Jonas Jerebko）去海邊放鬆，想像自己跳進海裡讓他豁然開朗。

湯普森4月手感稍稍冷卻，場均13.2分，有別於前三個月場均22分以上表現，季後賽首輪與快艇系列戰也還沒恢復，第一、三戰僅獲12分，第二場拿下17分，今日開賽前七投七中，狀況極佳，隊友見狀也不斷餵球，半場就拿下27分。

「我不認為我打得不好，但我的確沒有代表作。」湯普森自評季後賽首輪表現，直到第四戰才有爆炸性表現，他表示自己周末和傑雷科去海邊放鬆心情，打排球，當自己投不進時，就想像自己在海邊。

「我想像著，感覺自己要跳進海裡，那會讓我重整思緒。」湯普森說很管用，儘管自己不敢真的跳進海裡，接下來若表現不好，或許會一直嘗試。

柯爾（Steve Kerr）表示，即便湯普森前幾戰有些沉寂，但他找回手感是遲早的事，「當湯普森飆分時，整個板凳都會被他點燃，所有人都跳上跳下，我們都喜歡看到湯普森手感發燙。」

快艇隊第三節一度取得5分超前，但柯瑞跳出來拿下7分，率勇士帶著3分領先進入末節，快艇隊雖縮小至1分差，不過湯普森飆進單場第6記三分球，斬斷快艇的逆轉氣勢。

杜蘭特（Kevin Durant）攻下全場最高33分，柯瑞（Stephen Curry）12分、10個籃板，7次助攻，不過此役三分球9投1中。