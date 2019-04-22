NBA／海瓦德助綠衫軍橫掃溜馬：這只是開始

2019-04-22 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

上季開幕戰腳踝重創無緣季後賽，塞爾蒂克球星海瓦德（GordonHayward）22日季後賽首輪第四戰替補出發，轟下20分、含3記三分球，莫里斯（Marcus Morris）挹注18分，率隊110：106擊敗溜馬，系列戰4：0橫掃率先晉級，季後賽次輪有可能將遭遇東區龍頭公鹿。

海瓦德上季左腳踝骨折球季報銷，季後賽只能作壁上觀，復健整整一年後本季復出，開季同樣跌跌撞撞，甚至一度被認為拖累球隊，如今證明自己是綠衫軍爭冠要角。

「沒有什麼比坐在場邊，沒辦法上場更糟的。」海瓦德此役外帶3籃板，助攻、抄截各2，「經歷過去年一整季後，能夠和隊友並肩作戰，並參與橫掃溜馬其中，沒有什麼比這更值得的。」

海瓦德說，「這對我們只是開始，還有很多工作等著我們。」攻下14分、12籃板的霍福德（Al Horford）也為海瓦德高興，「他克服一切，並在關鍵戰役為我們助拳，一個又一個的關鍵得分，我為他感到興奮。」

綠衫軍此役上半場落後，第三節打完取得1分領先，末節戰況膠著，但倒數4分鐘，莫里斯先是飆進三分彈，海瓦德隨後再完成三分打，幫助塞爾蒂克取得7分領先奠定勝基。主控厄文（Kyrie Irving）貢獻14分、2籃板、7助攻，溜馬前鋒鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）繳全場最高22分、8籃板。