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NBA季後賽／首輪 塞爾蒂克橫掃溜馬率先晉級

2019-04-22 06:27中央社 印第安納波利斯21日綜合外電報導

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在季後賽首輪第4戰對上印第安納溜馬，陣中4名先發球員及3名板凳球員得分都達雙位數，終場便以110比106獲勝，4比0橫掃溜馬晉第二輪。

塞爾蒂克前鋒霍福德（右）繳出14分、12籃板的雙十表現。 美聯社
塞爾蒂克前鋒霍福德（右）繳出14分、12籃板的雙十表現。 美聯社
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兩隊打完上半場，地主溜馬本以49比47微幅領先，但塞爾蒂克下半場積極追分，讓雙方比分呈現拉鋸，直到終場前6分多鐘塞爾蒂克才穩住領先優勢，之後溜馬再也沒有取得超前過。

塞爾蒂克前鋒霍福德（Al Horford）今天繳出14分、12籃板的雙十表現，後衛厄文（Kyrie Irving）貢獻14分、2籃板、7助攻，隊友塔特姆（Jayson Tatum）奪得18分、8籃板。

除了先發球員表現出色，替補球員海沃德（Gordon Hayward）更是攻下全隊最高20分，莫里斯（Marcus Morris）也拿下18分。

全場投籃命中率為46.2%的塞爾蒂克，季後賽首輪以4比0橫掃溜馬，成為聯盟最先晉級季後賽第二輪的球隊，屆時他們將對上密爾瓦基公鹿或底特律活塞，目前公鹿取得首輪聽牌優勢。

溜馬今天全場投籃命中率為40.9%，前鋒鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）奪下全場最高22分、8籃板，板凳球員伊凡斯（Tyreke Evans）也添得21分，但仍無法挽救球隊被橫掃淘汰的命運。

塞爾蒂克溜馬公鹿
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