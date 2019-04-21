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JHBL／宋昕澔奪決賽MVP 教練稱有陳盈駿影子

2019-04-21 23:03聯合報 記者林宋以情╱即時報導

八強決賽展現穩定成熟球風，明仁國中國三宋昕澔，21日對神岡攻下24分含四顆三分球，外帶8籃板、5助攻，率隊99：80擊敗神岡，笑納隊史第四冠。教頭邱國達也稱讚宋昕澔，有當年陳盈駿的感覺。

面對以17連勝闖決賽的神岡，明仁全場飆進14記三分球，儘管次節一度被神岡追到1分差，但即時回神，邱國達表示宋昕澔是關鍵。

「當時球隊防守沒到位，包括宋昕澔，我也將他換下場要他冷靜。」邱國達表示，所幸球員休息後也即時回魂，才能幫助球隊穩住陣腳。

邱國達看好宋昕澔未來潛力，「他能鋒能衛，能得分重點是願意防守，而且一點就通，跟學長陳盈駿很像。」

陳盈駿此役也見證學弟奪下隊史第四冠，對於學弟表現喊「超乎想像」。陳盈駿表示，畢業後比較少機會回去，只有練過幾次球，但決賽第一天來就對球員成熟度備感驚豔，「他們切入、分球、小球，簡直就像高中生。」

陳盈駿賽前正好牽著宋昕澔進場，「他的技術跟成熟度，都比同齡球員高人一等，如果能夠再多一點霸氣，相信無可限量。」

賽後被球迷圍著要合影，宋昕澔靦腆表示，自己其實有想過拿MVP，「努力了這麼久，終於值得了。未來會繼續向學長陳盈駿學習態度，不管做什麼都全力以赴。」

明仁宋昕澔（中）全隊最佳攻下24分、8籃板、5助攻。記者侯永全／攝影
明仁宋昕澔（中）全隊最佳攻下24分、8籃板、5助攻。記者侯永全／攝影
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陳盈駿（左）與宋昕澔（中）賽前一同進場。圖／高中體育總會提供
陳盈駿（左）與宋昕澔（中）賽前一同進場。圖／高中體育總會提供
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陳盈駿
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