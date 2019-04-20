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圖／JHBL女籃民族雙箭頭發威 14分差氣走永仁

2019-04-20 17:59聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

今天下午JHBL女籃由北市民族對上南市永仁，首節在民族宋瑞蓁不斷切入下維持些微領先，但永仁一路追趕沒有讓比數拉開，但在第三節末端進攻失靈，防守也亂了陣腳的情況下，比分被拉開到雙位數，最後以71：57不敵民族。民族雙箭頭宋瑞蓁、康奕喬分別繳出了24分與23分的數據，其中宋瑞蓁還抓下了22個籃板，是民族奪勝的關鍵。

今天下午JHBL女籃由北市民族對上南市永仁，最後民族以71：57獲勝，賽後球員開...
今天下午JHBL女籃由北市民族對上南市永仁，最後民族以71：57獲勝，賽後球員開心的擁抱。記者葉信菉／攝影
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今天下午JHBL女籃由北市民族對上南市永仁，康奕喬（左）繳出了23分幫助民族奪勝...
今天下午JHBL女籃由北市民族對上南市永仁，康奕喬（左）繳出了23分幫助民族奪勝。記者葉信菉／攝影
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今天下午JHBL女籃由北市民族對上南市永仁，民族宋瑞蓁拿下24分22籃板，是民族...
今天下午JHBL女籃由北市民族對上南市永仁，民族宋瑞蓁拿下24分22籃板，是民族奪勝的關鍵。記者葉信菉／攝影
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