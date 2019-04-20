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NBA／備戰季後賽 勇士格林減重23磅

2019-04-20 14:51世界日報 編譯組╱灣區19日電

備戰季後，勇士格林減重23磅。記者／邱鴻安攝影
備戰季後，勇士格林減重23磅。記者／邱鴻安攝影
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金州勇士前鋒格林(Draymond Green)為了備戰季後賽，減重23磅；季後賽已打了三場，他的狀態明顯比常規賽時要好，三場平均得13分、8.7助功和5.3籃板。

格林的球衣是23號，減重也剛好是23磅，怎會這麼巧？不過，這是格林19日親口對The Athletic體育網站的球評湯普森(Marcus Thompson)所說的。格林說：「我知道自己的狀態欠佳，所以從上月初開始，就開始控制飲食以及進行體能訓練；我一輩子都做訓練，我知道如何做，而且季後賽要開打了，必須盡快進入狀態。」

格林個子不高，只有6呎7吋(球壇有傳聞，他其實只有6呎6吋)，體重230磅，卻職司強力前鋒(大前鋒)，與一般接近7呎和250磅的大前鋒比拚，實在不容易。但格林打球有智慧，而且加盟勇士七年，年年都有進步，現在又自覺調整自己的狀態，確實很有意思。

原來，不只是格林有減輕體重提升狀態的想法，勇士總經理邁耶斯(Bob Myers)也注到意到，格林應該減磅。他多次對格林說：「如果我們真的想贏冠軍，你首先要提升狀態。」

怎樣才能提升狀態？勇士為格林訂造一個飲食餐單，找專人廚師為他做飯；另外又為他製訂了一個訓練計畫，天天要做強力的體能訓練。

NBA名將布萊恩特(Kobe Bryrant)前兩年退休，退休之後，狀態迅速衰退，他也意識到必須調整狀態，不當球員了，但拚人生，也要保持良好狀態；於是他天天work out。據Kobe說，保持身體狀態的關鍵，只有一個，那就是不能賴不能鬆懈，必須天天鍛練。

勇士本周日將與快艇進行第四戰，屆時可以仔細觀察格林的狀態。

減重體育
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