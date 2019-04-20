親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

蔡總統以三軍統帥要求收回發言 韓嗆：蔡沒當過兵咧！

韓國瑜不參選總統 學者分析關鍵：因高雄人不夠拱他

運動筆記【海外賽事】雷鳴與動物共舞 維多利亞大瀑布馬拉松【海外賽事】穿越千年歷史的跑道 吳哥王朝馬拉松
健行筆記郡大山.望鄉山.臺中花博【給自己一份難忘的犒賞大禮】九棚∣ 鼻頭草原 八瑤灣真美 揭開神秘面紗瞬間 秘境Ⅱ
NBA今日最佳灌籃- Jonathan Isaac (4月20日)今日最佳助攻- Russell Westbrook (4月20日)

NBA／席亞康30+11寫紀錄 羅瑞：最佳進步球員

2019-04-20 12:57聯合報 記者林宋以情╱即時報導

分享

季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

暴龍隊席亞康（Pascal Siakam）20日轟下30分、11籃板，率隊98：93擊敗魔術，席亞康成為繼波許（Chris Bosh）後，隊史第二位能在季後賽完成30分、10籃板球員，主控羅瑞（Kyle Lowry）表示，席亞康的表現不可思議，是本季進步最多的球員。

暴龍隊在季後賽首戰爆冷敗給魔術後痛定思定，後兩戰笑納連勝，系列戰取得2：1領先，25歲的席亞康，今日扮演功臣，此役20投13中，三分球4投3中，另外帶4助攻，包括終場前1分55秒魔術藉著洛斯（Terrence Ross），席亞康在倒數1分33秒切入，為球隊進帳關鍵兩分。

席亞康本季場均攻下16.9分、6.9籃板外加3.1助攻，遠勝上季場均7.3分、4.5籃板。羅瑞說，「他簡直不可思議，他是本季進步最多球員，而且他只會更好。他的特質就是上場全力拚、樂在其中。」

席亞康則歸功團隊防守，暴龍隊將魔術隊命中率壓低至三成六。主帥諾斯（Nick Nurse）表示，此役如同他想像中的艱辛，「跟我賽前料想的一樣，我覺得是一場苦戰。」

倒數41.8秒，洛斯飆進三分球咬緊到3分差，終場前20秒雷納德中距離出手未果，但被羅瑞抓下進攻籃板，讓魔術主帥恨得牙癢癢，「那球是關鍵。」

魔術隊佛西維奇（Nikola Vucevic）繳全隊次佳22分、14籃板，坦言16次失誤是最大敗因，「失誤害慘我們，好幾次進攻無功而返，面對這種強敵，你不能犯下這些錯誤。」

魔術暴龍波許
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

NBA／衛少33分11助 雷霆找回準星擊潰拓荒者

2019-04-20 12:17

NBA／力克溜馬 綠衫軍三連勝率先聽牌

2019-04-20 11:44

NBA／湖人持續面試新帥過程 正式與泰隆魯會面

2019-04-20 09:55

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-20 12:45

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-20 11:50

NBA／歐尼爾評選歷史最佳五人 布萊恩入選陣容

2019-04-20 13:15

NBA／76人女助教發聲 籲NBA邀請女性挑戰

2019-04-20 12:48

NBA／暴龍鋒線雙劍客 先後突破波許紀錄

2019-04-20 11:19

NBA／報紙出現KD續簽公告 MLB球隊玩縮寫雙關

2019-04-20 11:18

NBA／重返奧克拉荷馬 康特：雷霆將更有侵略性

2019-04-20 10:51

NBA／杜蘭特得償所願 聯盟決議取消技術犯規

2019-04-20 09:18

NBA／杜蘭特飆38分 領勇士破快艇

2019-04-19 23:43

NBA／連續20個系列賽客場奪勝 勇士創新紀錄

2019-04-19 16:22

NBA／吞季後賽第3次技術犯規 杜蘭特望聯盟重審取消

2019-04-19 15:40

NBA／2018-19賽季球衣銷售排行榜 詹姆斯獨占鰲頭

2019-04-19 15:30

NBA／談懷特神奇表現 波總幽默回應：還OK啦

2019-04-19 14:14

NBA／杜蘭特找回狀態攻38分 勇士G3輕取快艇

2019-04-19 13:26

NBA／杜蘭特啟動進攻模式 半場飆27分平紀錄

2019-04-19 12:44

NBA／爆發數據羅斯後第1人 西蒙斯不回應達德利

2019-04-19 12:40

NBA／二年級生懷特36分領軍 馬刺主場碎金塊

2019-04-19 11:40

NBA／盛讚威廉森 衛斯特：若不選他就像錯過喬丹

2019-04-19 11:35

NBA／達德利平庸說刺激 西蒙斯第3戰大爆發

2019-04-19 11:18

NBA／安比德缺陣不影響 西蒙斯率76人客場破網

2019-04-19 10:47

NBA／與全體職員個別簽名合照 韋德全程2.5小時沒坐下

2019-04-19 09:54

NBA／葛里芬接掌鵜鶘 有信心說服戴維斯續留

2019-04-19 09:53

NBA／膝傷影響G3休兵 安比德：相信過程

2019-04-19 08:59

NBA／自己外最佳五射手 艾倫榜單中沒有湯普森

2019-04-19 08:06

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

NBA「史上最偉大射手」 艾倫說自己活得像個囚犯

2019-04-17 12:43

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

勇士啟動季後賽模式 快艇系列賽恐一勝難求

2019-04-14 18:20

「閃電俠」燃燒到最後 韋德一閃即逝的16年

2019-04-14 12:36

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／暴龍對魔術G3險勝 林書豪連球皮都沒碰

2019-04-20 09:31

NBA／吞季後賽第3次技術犯規 杜蘭特望聯盟重審取消

2019-04-19 15:40

MLB／林子偉返大聯盟 先發敲首安紅襪止3連敗

2019-04-20 10:14

NBA／連續20個系列賽客場奪勝 勇士創新紀錄

2019-04-19 16:22

NBA／談懷特神奇表現 波總幽默回應：還OK啦

2019-04-19 14:14

NBA／杜蘭特得償所願 聯盟決議取消技術犯規

2019-04-20 09:18

JHBL／洗球衣到凌晨一點 溪湖疲憊未消不敵信義

2019-04-19 15:07

NBA／史上最偉大復出後奪冠 喬丹：是伍茲

2019-04-19 08:52

NBA／席亞康攻30分扮英雄 暴龍拆穿魔術先兩勝

2019-04-20 10:10

NBA／衛少33分11助 雷霆找回準星擊潰拓荒者

2019-04-20 12:17

JHBL／男子四強出爐 去年冠軍對戰將提前上演

2019-04-19 21:09

MLB／林子偉本季首安出爐 教頭預告長駐二壘

2019-04-20 11:06

MLB／林子偉再上大聯盟 與紅襪頂級新秀競爭

2019-04-20 03:15

日職／王柏融對羅德首打席三振 打擊率仍維3成

2019-04-20 13:07

NBA／2018-19賽季球衣銷售排行榜 詹姆斯獨占鰲頭

2019-04-19 15:30

NBA／力克溜馬 綠衫軍三連勝率先聽牌

2019-04-20 11:44

NBA／杜蘭特飆38分 領勇士破快艇

2019-04-19 23:43

全中運開幕蔡總統不來 韓國瑜市長與副總統同台

2019-04-19 20:17

SBL／旅外球員當靶子隊 富邦備戰SBL季後賽

2019-04-19 18:25

NBA／湖人持續面試新帥過程 正式與泰隆魯會面

2019-04-20 09:55

NBA／暴龍鋒線雙劍客 先後突破波許紀錄

2019-04-20 11:19

NBA／報紙出現KD續簽公告 MLB球隊玩縮寫雙關

2019-04-20 11:18

MLB／曾笑洋基迷愚蠢沒藥醫 莫里森小聯盟約加盟

2019-04-20 08:13

波士頓馬拉松舞弊 中國田協處3人終身禁賽

2019-04-19 14:23

中職／陳江和退休在即 少了總冠軍仍是最大遺憾

2019-04-19 18:14

MLB／首度碰面 菊池雄星：若無大谷我不會在這裡

2019-04-19 16:24

NBA／重返奧克拉荷馬 康特：雷霆將更有侵略性

2019-04-20 10:51

MLB／今日戰績表 貝林格10轟出爐道奇拉5連勝

2019-04-19 14:08

MLB／沙胖防禦率0奪本季首勝 差6K達生涯3千

2019-04-20 10:45

NBA／76人傳利空 安比德恐連兩戰缺陣

2019-04-20 09:16

最美綠色鄉道馬拉松 柳營太康路跑全程有樹蔭

2019-04-19 15:36

中職／淋雨開球後談大巨蛋 柯文哲：進度不能預測

2019-04-19 18:37

蒙地卡羅網賽／約克維奇提前出局 納達爾闖四強

2019-04-20 08:35

MLB／手肘有怪聲 大都會強投狄葛隆要MRI檢查

2019-04-20 07:18

NBA／歐尼爾評選歷史最佳五人 布萊恩入選陣容

2019-04-20 13:15

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-20 12:45

真理大學與企業產學合作 出借台南校區棒球場

2019-04-19 17:04

JHBL／斷永仁跨季24連勝 大倫四強賽從零開始

2019-04-19 16:58

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-20 11:50

圖／JHBL宋昕澔砍25分 明仁大勝永吉

2019-04-19 19:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top