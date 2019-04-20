NBA／席亞康30+11寫紀錄 羅瑞：最佳進步球員

2019-04-20 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



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《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

暴龍隊席亞康（Pascal Siakam）20日轟下30分、11籃板，率隊98：93擊敗魔術，席亞康成為繼波許（Chris Bosh）後，隊史第二位能在季後賽完成30分、10籃板球員，主控羅瑞（Kyle Lowry）表示，席亞康的表現不可思議，是本季進步最多的球員。

暴龍隊在季後賽首戰爆冷敗給魔術後痛定思定，後兩戰笑納連勝，系列戰取得2：1領先，25歲的席亞康，今日扮演功臣，此役20投13中，三分球4投3中，另外帶4助攻，包括終場前1分55秒魔術藉著洛斯（Terrence Ross），席亞康在倒數1分33秒切入，為球隊進帳關鍵兩分。

席亞康本季場均攻下16.9分、6.9籃板外加3.1助攻，遠勝上季場均7.3分、4.5籃板。羅瑞說，「他簡直不可思議，他是本季進步最多球員，而且他只會更好。他的特質就是上場全力拚、樂在其中。」

席亞康則歸功團隊防守，暴龍隊將魔術隊命中率壓低至三成六。主帥諾斯（Nick Nurse）表示，此役如同他想像中的艱辛，「跟我賽前料想的一樣，我覺得是一場苦戰。」

倒數41.8秒，洛斯飆進三分球咬緊到3分差，終場前20秒雷納德中距離出手未果，但被羅瑞抓下進攻籃板，讓魔術主帥恨得牙癢癢，「那球是關鍵。」

魔術隊佛西維奇（Nikola Vucevic）繳全隊次佳22分、14籃板，坦言16次失誤是最大敗因，「失誤害慘我們，好幾次進攻無功而返，面對這種強敵，你不能犯下這些錯誤。」