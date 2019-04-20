NBA／力克溜馬 綠衫軍三連勝率先聽牌

2019-04-20 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



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《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

擁有系列賽兩勝在手的塞爾蒂克，20日踢館印第安納溜馬，綠衫軍全隊飆進15顆三分球，布朗（Jaylen Brown）奪全隊最佳23分，主控厄文（Kyrie Irving）也有19分、10助攻、5籃板，最終104：96笑納三連勝，搶先聽牌。

綠衫軍此役有五人得分上雙，泰托姆（Jayson Tatum）攻下18分、7籃板、2助攻，霍福特（Al Horford）16分、8籃板、4助攻，替補出發的莫里斯（Marcus Morris）也有11分、7籃板、2助攻。

厄文在賽後告訴隊友，球賽最難的部分往往是比賽最末段，「我覺得我們越來越進入狀況，距離心目中想成為的傑出球隊更接近。」

塞爾蒂克在首節就飆進8記三分球，打出41：28攻勢，取得雙位數領先，首節僅拿28分的溜馬隊，次節回敬33：18，中場前反超取得兩分領先第三節開賽透納（Myles Turner）再飆外線冷箭，擴大到5分領先。

倒數4分鐘，厄文攜手布朗、洛齊爾（Terry Rozier）、泰托姆拉出11：4攻勢要回領先。末節倒數兩分鐘，楊恩（Thaddeus Young）兩罰俱中，將比數縮小到6分差距，但海瓦德（Gordon Hayward）搶到進攻籃板放進兩分，幫助綠衫軍穩住陣腳，終場104：96擊敗溜馬，再拿一勝就能橫掃溜馬、率先晉級。

溜馬隊全隊有7人得分上雙卻苦吞敗仗，替補伊凡斯（Tyreke Evans）獲全隊最佳19分，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）15分、5籃板、4助攻。