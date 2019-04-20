親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

影／台灣沒軍法？蔡英文總統：韓市長把話收回去

遭鴻海開除後翻身成「耳機王」 謝冠宏感謝郭董這2點

運動筆記【海外賽事】雷鳴與動物共舞 維多利亞大瀑布馬拉松【海外賽事】穿越千年歷史的跑道 吳哥王朝馬拉松
健行筆記郡大山.望鄉山.臺中花博【給自己一份難忘的犒賞大禮】九棚∣ 鼻頭草原 八瑤灣真美 揭開神秘面紗瞬間 秘境Ⅱ
NBA賽事精華- 暴龍 vs. 魔術 (4月20日)焦點球員- Pascal Siakam (4月20日)

NBA／力克溜馬 綠衫軍三連勝率先聽牌

2019-04-20 11:44聯合報 記者林宋以情╱即時報導

分享

季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

擁有系列賽兩勝在手的塞爾蒂克，20日踢館印第安納溜馬，綠衫軍全隊飆進15顆三分球，布朗（Jaylen Brown）奪全隊最佳23分，主控厄文（Kyrie Irving）也有19分、10助攻、5籃板，最終104：96笑納三連勝，搶先聽牌。

綠衫軍此役有五人得分上雙，泰托姆（Jayson Tatum）攻下18分、7籃板、2助攻，霍福特（Al Horford）16分、8籃板、4助攻，替補出發的莫里斯（Marcus Morris）也有11分、7籃板、2助攻。

厄文在賽後告訴隊友，球賽最難的部分往往是比賽最末段，「我覺得我們越來越進入狀況，距離心目中想成為的傑出球隊更接近。」

塞爾蒂克在首節就飆進8記三分球，打出41：28攻勢，取得雙位數領先，首節僅拿28分的溜馬隊，次節回敬33：18，中場前反超取得兩分領先第三節開賽透納（Myles Turner）再飆外線冷箭，擴大到5分領先。

倒數4分鐘，厄文攜手布朗、洛齊爾（Terry Rozier）、泰托姆拉出11：4攻勢要回領先。末節倒數兩分鐘，楊恩（Thaddeus Young）兩罰俱中，將比數縮小到6分差距，但海瓦德（Gordon Hayward）搶到進攻籃板放進兩分，幫助綠衫軍穩住陣腳，終場104：96擊敗溜馬，再拿一勝就能橫掃溜馬、率先晉級。

溜馬隊全隊有7人得分上雙卻苦吞敗仗，替補伊凡斯（Tyreke Evans）獲全隊最佳19分，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）15分、5籃板、4助攻。

溜馬塞爾蒂克厄文
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

NBA／湖人持續面試新帥過程 正式與泰隆魯會面

2019-04-20 09:55

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-20 11:50

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-19 13:37

NBA／暴龍鋒線雙劍客 先後突破波許紀錄

2019-04-20 11:19

NBA／報紙出現KD續簽公告 MLB球隊玩縮寫雙關

2019-04-20 11:18

NBA／重返奧克拉荷馬 康特：雷霆將更有侵略性

2019-04-20 10:51

NBA／杜蘭特得償所願 聯盟決議取消技術犯規

2019-04-20 09:18

NBA／杜蘭特飆38分 領勇士破快艇

2019-04-19 23:43

NBA／連續20個系列賽客場奪勝 勇士創新紀錄

2019-04-19 16:22

NBA／吞季後賽第3次技術犯規 杜蘭特望聯盟重審取消

2019-04-19 15:40

NBA／2018-19賽季球衣銷售排行榜 詹姆斯獨占鰲頭

2019-04-19 15:30

NBA／談懷特神奇表現 波總幽默回應：還OK啦

2019-04-19 14:14

NBA／杜蘭特找回狀態攻38分 勇士G3輕取快艇

2019-04-19 13:26

NBA／杜蘭特啟動進攻模式 半場飆27分平紀錄

2019-04-19 12:44

NBA／爆發數據羅斯後第1人 西蒙斯不回應達德利

2019-04-19 12:40

NBA／二年級生懷特36分領軍 馬刺主場碎金塊

2019-04-19 11:40

NBA／盛讚威廉森 衛斯特：若不選他就像錯過喬丹

2019-04-19 11:35

NBA／達德利平庸說刺激 西蒙斯第3戰大爆發

2019-04-19 11:18

NBA／安比德缺陣不影響 西蒙斯率76人客場破網

2019-04-19 10:47

NBA／與全體職員個別簽名合照 韋德全程2.5小時沒坐下

2019-04-19 09:54

NBA／葛里芬接掌鵜鶘 有信心說服戴維斯續留

2019-04-19 09:53

NBA／膝傷影響G3休兵 安比德：相信過程

2019-04-19 08:59

NBA／自己外最佳五射手 艾倫榜單中沒有湯普森

2019-04-19 08:06

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

NBA「史上最偉大射手」 艾倫說自己活得像個囚犯

2019-04-17 12:43

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

勇士啟動季後賽模式 快艇系列賽恐一勝難求

2019-04-14 18:20

「閃電俠」燃燒到最後 韋德一閃即逝的16年

2019-04-14 12:36

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特找回狀態攻38分 勇士G3輕取快艇

2019-04-19 13:26

NBA／暴龍對魔術G3險勝 林書豪連球皮都沒碰

2019-04-20 09:31

NBA／吞季後賽第3次技術犯規 杜蘭特望聯盟重審取消

2019-04-19 15:40

MLB／林子偉返大聯盟 先發敲首安紅襪止3連敗

2019-04-20 10:14

NBA／連續20個系列賽客場奪勝 勇士創新紀錄

2019-04-19 16:22

NBA／談懷特神奇表現 波總幽默回應：還OK啦

2019-04-19 14:14

NBA／爆發數據羅斯後第1人 西蒙斯不回應達德利

2019-04-19 12:40

NBA／杜蘭特啟動進攻模式 半場飆27分平紀錄

2019-04-19 12:44

JHBL／洗球衣到凌晨一點 溪湖疲憊未消不敵信義

2019-04-19 15:07

NBA／史上最偉大復出後奪冠 喬丹：是伍茲

2019-04-19 08:52

JHBL／男子四強出爐 去年冠軍對戰將提前上演

2019-04-19 21:09

MLB／林子偉再上大聯盟 與紅襪頂級新秀競爭

2019-04-20 03:15

NBA／2018-19賽季球衣銷售排行榜 詹姆斯獨占鰲頭

2019-04-19 15:30

NBA／杜蘭特得償所願 聯盟決議取消技術犯規

2019-04-20 09:18

NBA／席亞康攻30分扮英雄 暴龍拆穿魔術先兩勝

2019-04-20 10:10

全中運開幕蔡總統不來 韓國瑜市長與副總統同台

2019-04-19 20:17

SBL／旅外球員當靶子隊 富邦備戰SBL季後賽

2019-04-19 18:25

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-19 13:37

NBA／杜蘭特飆38分 領勇士破快艇

2019-04-19 23:43

波士頓馬拉松舞弊 中國田協處3人終身禁賽

2019-04-19 14:23

MLB／林子偉本季首安出爐 教頭預告長駐二壘

2019-04-20 11:06

NBA／湖人持續面試新帥過程 正式與泰隆魯會面

2019-04-20 09:55

中職／陳江和退休在即 少了總冠軍仍是最大遺憾

2019-04-19 18:14

MLB／曾笑洋基迷愚蠢沒藥醫 莫里森小聯盟約加盟

2019-04-20 08:13

MLB／首度碰面 菊池雄星：若無大谷我不會在這裡

2019-04-19 16:24

JHBL／進致勝球卻遺憾落淚 七賢陳嬿恩：輸給自己

2019-04-19 12:19

JHBL／從中鋒變後衛 自強潘煜翔飆32分全能數據

2019-04-19 13:35

NBA／暴龍鋒線雙劍客 先後突破波許紀錄

2019-04-20 11:19

MLB／今日戰績表 貝林格10轟出爐道奇拉5連勝

2019-04-19 14:08

NBA／報紙出現KD續簽公告 MLB球隊玩縮寫雙關

2019-04-20 11:18

謝國城少棒／台東縣18轟殺進冠軍戰 校長圓夢差一步

2019-04-19 13:27

最美綠色鄉道馬拉松 柳營太康路跑全程有樹蔭

2019-04-19 15:36

中職／淋雨開球後談大巨蛋 柯文哲：進度不能預測

2019-04-19 18:37

NBA／76人傳利空 安比德恐連兩戰缺陣

2019-04-20 09:16

NBA／重返奧克拉荷馬 康特：雷霆將更有侵略性

2019-04-20 10:51

真理大學與企業產學合作 出借台南校區棒球場

2019-04-19 17:04

JHBL／斷永仁跨季24連勝 大倫四強賽從零開始

2019-04-19 16:58

MLB／手肘有怪聲 大都會強投狄葛隆要MRI檢查

2019-04-20 07:18

蒙地卡羅網賽／約克維奇提前出局 納達爾闖四強

2019-04-20 08:35

MLB／沙胖防禦率0奪本季首勝 差6K達生涯3千

2019-04-20 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top