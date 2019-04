NBA／力克溜馬 綠衫軍三連勝率先聽牌

分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

擁有系列賽兩勝在手的塞爾蒂克,20日踢館印第安納溜馬,綠衫軍全隊飆進15顆三分球,布朗(Jaylen Brown)奪全隊最佳23分,主控厄文(Kyrie Irving)也有19分、10助攻、5籃板,最終104:96笑納三連勝,搶先聽牌。

綠衫軍此役有五人得分上雙,泰托姆(Jayson Tatum)攻下18分、7籃板、2助攻,霍福特(Al Horford)16分、8籃板、4助攻,替補出發的莫里斯(Marcus Morris)也有11分、7籃板、2助攻。

厄文在賽後告訴隊友,球賽最難的部分往往是比賽最末段,「我覺得我們越來越進入狀況,距離心目中想成為的傑出球隊更接近。」

塞爾蒂克在首節就飆進8記三分球,打出41:28攻勢,取得雙位數領先,首節僅拿28分的溜馬隊,次節回敬33:18,中場前反超取得兩分領先第三節開賽透納(Myles Turner)再飆外線冷箭,擴大到5分領先。

倒數4分鐘,厄文攜手布朗、洛齊爾(Terry Rozier)、泰托姆拉出11:4攻勢要回領先。末節倒數兩分鐘,楊恩(Thaddeus Young)兩罰俱中,將比數縮小到6分差距,但海瓦德(Gordon Hayward)搶到進攻籃板放進兩分,幫助綠衫軍穩住陣腳,終場104:96擊敗溜馬,再拿一勝就能橫掃溜馬、率先晉級。

溜馬隊全隊有7人得分上雙卻苦吞敗仗,替補伊凡斯(Tyreke Evans)獲全隊最佳19分,波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)15分、5籃板、4助攻。

