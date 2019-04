NBA／杜蘭特找回狀態攻38分 勇士G3輕取快艇

杜蘭特(右)強攻38分,勇士客場摘勝。 路透 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

上一場遭快艇隊上演季後賽最大分差、31分逆轉秀的金州勇士,今天來到洛杉磯作客,衛冕軍全隊上緊發條,在杜蘭特(Kevin Durant)上半場就攻下27分、全場繳出38分帶領下,以132:105輕取快艇,在7戰4勝制的系列賽要回2:1領先。

尋求三連霸的勇士,以西區龍頭之姿挺進季後賽,季後賽首輪首戰順利過關,卻在第二戰浪費曾握有31分領先,讓金塊演出季後賽最大分差逆轉勝,而勇士除了系列賽遭扳平外,還在比賽不到四分鐘就傷了中鋒卡珍斯(DeMarcus Cousins),之後經過MRI檢查後確定為左腿股四頭肌撕裂,主帥柯爾(Steve Kerr)日前談到子弟兵傷勢情況時表示,卡珍斯不太可能在季後賽回歸。

今天勇士將從澳職回歸的伯加特(Andrew Bogut)擺上先發、頂替卡珍斯位置,而系列賽前兩戰表現不甚理想、共出現12次失誤的杜蘭特今天重新找回身手,首節與柯瑞(Stephen Curry)就合力貢獻25分,率隊在第一節就取得41:24領先。

次節杜蘭特持續在進攻端有所發揮,再攻下15分,半場打完杜蘭特就得到27分,追平個人生涯季後賽半場最高得分紀錄,勇士也持續將領先擴大,半場打完勇士以73:52、領先快艇21分。

勇士連兩戰半場就攻下73分,而他們記取上一戰遭逆轉的教訓,易籃後仍然保持專注,持續在攻守兩端施壓,沒讓快艇有將分數追近的機會,最終勇士就以27分差輕取快艇,報了上一戰在主場落敗的一箭之仇,也將系列賽領先重新要回。

杜蘭特一掃前一役僅出手8次還出現9次失誤的陰霾,今天找回進攻模式,全場23投14中,攻下全場最高的38分、4籃板、7助攻,外帶抄截、阻攻各1,不過他仍出現5次失誤,此役吞下5次犯規、陷入犯規麻煩柯瑞僅上場20分鐘,得到21分、5籃板,伯加特也同樣吞下5犯,繳出8分、14籃板、5助攻。

27 PTS | 10-15 FGM | 4 AST



Kevin Durant fills it up in the 1st half of Game 3! #StrengthInNumbers #NBAPlayoffs



📺: @NBAonTNT pic.twitter.com/YsAb9btqPp