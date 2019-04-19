NBA／杜蘭特找回狀態攻38分 勇士G3輕取快艇

2019-04-19 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



杜蘭特(右)強攻38分，勇士客場摘勝。 路透 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

上一場遭快艇隊上演季後賽最大分差、31分逆轉秀的金州勇士，今天來到洛杉磯作客，衛冕軍全隊上緊發條，在杜蘭特（Kevin Durant）上半場就攻下27分、全場繳出38分帶領下，以132：105輕取快艇，在7戰4勝制的系列賽要回2：1領先。

尋求三連霸的勇士，以西區龍頭之姿挺進季後賽，季後賽首輪首戰順利過關，卻在第二戰浪費曾握有31分領先，讓金塊演出季後賽最大分差逆轉勝，而勇士除了系列賽遭扳平外，還在比賽不到四分鐘就傷了中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins），之後經過MRI檢查後確定為左腿股四頭肌撕裂，主帥柯爾（Steve Kerr）日前談到子弟兵傷勢情況時表示，卡珍斯不太可能在季後賽回歸。

今天勇士將從澳職回歸的伯加特（Andrew Bogut）擺上先發、頂替卡珍斯位置，而系列賽前兩戰表現不甚理想、共出現12次失誤的杜蘭特今天重新找回身手，首節與柯瑞（Stephen Curry）就合力貢獻25分，率隊在第一節就取得41：24領先。

次節杜蘭特持續在進攻端有所發揮，再攻下15分，半場打完杜蘭特就得到27分，追平個人生涯季後賽半場最高得分紀錄，勇士也持續將領先擴大，半場打完勇士以73：52、領先快艇21分。

勇士連兩戰半場就攻下73分，而他們記取上一戰遭逆轉的教訓，易籃後仍然保持專注，持續在攻守兩端施壓，沒讓快艇有將分數追近的機會，最終勇士就以27分差輕取快艇，報了上一戰在主場落敗的一箭之仇，也將系列賽領先重新要回。

杜蘭特一掃前一役僅出手8次還出現9次失誤的陰霾，今天找回進攻模式，全場23投14中，攻下全場最高的38分、4籃板、7助攻，外帶抄截、阻攻各1，不過他仍出現5次失誤，此役吞下5次犯規、陷入犯規麻煩柯瑞僅上場20分鐘，得到21分、5籃板，伯加特也同樣吞下5犯，繳出8分、14籃板、5助攻。