NBA／二年級生懷特36分領軍 馬刺主場碎金塊

2019-04-19 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



懷特(前)甩開防守球員。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

記取上一戰遭到逆轉的教訓，馬刺隊今天回到主場克服次節曾陷入雙位數落後的劣勢，靠著NBA二年級生懷特（Derrick White）半場就攻下26分、全場拿下36分，繳出生涯季後賽單場得分新高，加上德羅展（DeMar DeRozan）也挹注25分，以118：108成功捍衛主場，並取得系列賽2：1領先。

以第七種子晉級的馬刺，系列賽首戰以5分差驚險搶下勝利，不過第二戰卻浪費19分的領先優勢，讓金塊在決勝節上演逆轉秀，並將系列賽扳平。雖然沒能帶著系列賽領先優勢回到AT&T中心，馬刺眾將記取教訓，開賽就打得強勢，首節打完取得9分領先。

馬刺次節開局陷入進攻「當機」狀態，幾波攻勢沒能得分外，就連罰球也失手，陷入近四分鐘的「進攻荒」，讓金塊打出一波16：0攻勢逆轉戰局，之後更一度拉開到雙位數領先，不過懷特再度跳出，半場結束前扣籃幫助球隊取得3分領先。

上半場就猛攻26分的懷特，易籃後持續替球隊做出貢獻，雖然進攻端不如上半場火燙，仍扮演球隊穿針引線的角色，加上德羅展在第三節跳出，個人單節獨拿19分，成功助隊穩住領先優勢，決勝節馬刺進攻端持續發威，在懷特帶領下又將領先擴大到雙位數，最終就以10分差收下勝利，在系列賽取得2：1領先。

馬刺此役團隊六人得分突破雙位數，懷特21投15中、超過七成的投籃命中率，繳出全場最高的36分，外帶5籃板、5助攻、3抄截、1阻攻的全能表現，德羅展25分、4籃板、5助攻、3抄截次之，艾德里奇（LaMarcus Aldridge）也有18分、11籃板、5助攻的「雙十」表現。

而落敗的金塊雖然三分球以15：7優於對手，不過籃板數少了對手9個，加上團隊發生了13次失誤，只能將勝利讓出，金塊以約柯奇（Nikola Jokic）22分最佳，畢斯利（Malik Beasley）20分次之。