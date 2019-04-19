親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

曾嗆郭台銘囂張 柯文哲：我兇一次他馬上轉彎就跑了

6.1地震撼全台！3護理師不顧安危急護嬰 網讚天使

運動筆記女力成功嶺從軍去啦~從迷你馬到我的初全馬- 自我訓練分享
健行筆記夢幻行程-中央尖接死亡稜線縱走北二段【Tw】四獸山｜虎山、豹山、獅山、象山半日輕鬆全攻頂
NBA焦點對決- Ben Simmons vs. D'Angelo Russell (4月19日)James Harden的籃球路- 我將成為巨星

NBA／安比德缺陣不影響 西蒙斯率76人客場破網

2019-04-19 10:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

西蒙斯(中)。 美聯社
西蒙斯(中)。 美聯社
分享

季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

帶著系列賽戰績1勝1負前往布魯克林，76人隊今天雖然少了因膝傷休兵的主力中鋒安比德（Joel Embiid），仍靠著西蒙斯（Ben Simmons）繳出季後賽生涯新高的31分，加上哈里斯（Tobias Harris）外線6投俱中的火燙手感帶領下，以131：115擊敗籃網隊，客場踢館成功，在季後賽首輪系列賽取得2：1領先。

本季安比德就因左膝痠痛問題缺席了幾場例行賽，今天他又因膝傷原因缺陣，雖然不能上場令他感到難受，但他仍正面看待傷勢帶來的挑戰，強調必須要用更聰明的態度面對，並相信過程。

開賽籃網就打出一波9：4攻勢，不過76人很快作出回應，首節打完取得32：24領先，次節籃網靠著勒佛特（Caris LeVert）個人連拿14分帶領下，一度將戰局扳成38分平手，不過羅素（DAngelo Russell）發生失誤讓西蒙斯上籃得手，重新要回領先位置，半場打完76人仍取得6分領先。

易籃後76人再打出一波19：8攻勢，又將分差擴大到雙位數，儘管籃網努力追趕，幾度將分差縮小至個位數，但都無法成功追平，只能看著76人在自家主場肆虐，最終76人就以16分差收下勝利，丟掉系列賽第一戰後收下二連勝。

76人團隊此役五人得分突破雙位數，西蒙斯繳出全場最高的31分，外帶4籃板、9助攻、2抄截、3阻攻的全能表現，哈里斯更是展現火燙手感，全場外線命中率百分百，貢獻29分、16籃板「雙十」成績，瑞迪克（JJ Redick）也包辦球隊另外5顆三分球得到26分；反觀籃網此役團隊外線手感不佳，全場39投僅8中，羅素與勒佛特各貢獻26分最佳。

76人籃網西蒙斯
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

NBA／自己外最佳五射手 艾倫榜單中沒有湯普森

2019-04-19 08:06

NBA／哈登大三元 火箭續升空

2019-04-18 23:53

NBA／膝傷影響G3休兵 安比德：相信過程

2019-04-19 08:59

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-19 11:00

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-17 12:00

NBA／二年級生懷特36分領軍 馬刺主場碎金塊

2019-04-19 11:40

NBA／盛讚威廉森 衛斯特：若不選他就像錯過喬丹

2019-04-19 11:35

NBA／達德利平庸說刺激 西蒙斯第3戰大爆發

2019-04-19 11:18

NBA／與全體職員個別簽名合照 韋德全程2.5小時沒坐下

2019-04-19 09:54

NBA／葛里芬接掌鵜鶘 有信心說服戴維斯續留

2019-04-19 09:53

NBA／季後賽口水戰 西蒙斯遭籃網球員嗆「普通」

2019-04-18 18:47

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

NBA／厄文主場全能秀 皮爾斯後第一人

2019-04-18 17:13

NBA／安比德道歉方式引風波 籃網諸將忿忿不平

2019-04-18 16:30

NBA／貝佛利防KD 柯爾：希望他出手20或30次

2019-04-18 16:30

NBA／去年暴扣詹皇 泰托姆再戰季後賽又有佳作

2019-04-18 16:18

NBA／哈登「抖肩」羞辱爵士 最後是籃框懲罰他

2019-04-18 16:02

NBA／球員選項執行與否？成休賽季另類焦點

2019-04-18 16:00

NBA／布萊恩監製節目 大讚雷納德急停跳投

2019-04-18 14:51

NBA／火箭後勢看漲 總管：我們感覺比上季更優秀

2019-04-18 12:29

NBA／哈登大三元領軍 火箭連兩戰大勝爵士

2019-04-18 12:03

NBA／奇兵懷特打出身價 波總：成長幅度像搭火箭

2019-04-18 11:41

NBA／依然無懸念 公鹿三星合攻77分輕取活塞

2019-04-18 10:38

NBA／泰托姆三分彈退溜馬 綠衫軍系列賽2連勝

2019-04-18 09:45

NBA／詹姆斯第四度入選 時代百大唯一籃球員

2019-04-18 08:15

NBA／卡珍斯季後賽報銷？柯爾：很難回歸了

2019-04-18 07:53

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

NBA「史上最偉大射手」 艾倫說自己活得像個囚犯

2019-04-17 12:43

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

勇士啟動季後賽模式 快艇系列賽恐一勝難求

2019-04-14 18:20

「閃電俠」燃燒到最後 韋德一閃即逝的16年

2019-04-14 12:36

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融雙安送勝打助隊止敗 打擊率升三成

2019-04-18 20:13

日職／王柏融扛三棒太強 兩場6安居全隊打擊王

2019-04-18 20:30

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

NBA／安比德道歉方式引風波 籃網諸將忿忿不平

2019-04-18 16:30

NBA／哈登「抖肩」羞辱爵士 最後是籃框懲罰他

2019-04-18 16:02

NBA／厄文主場全能秀 皮爾斯後第一人

2019-04-18 17:13

NBA／貝佛利防KD 柯爾：希望他出手20或30次

2019-04-18 16:30

日職／4數據排全隊第一 王柏融：漸習慣新環境

2019-04-19 08:51

NBA／哈登大三元領軍 火箭連兩戰大勝爵士

2019-04-18 12:03

NBA／自己外最佳五射手 艾倫榜單中沒有湯普森

2019-04-19 08:06

NBA／去年暴扣詹皇 泰托姆再戰季後賽又有佳作

2019-04-18 16:18

中職／葉君璋現身天母球場 緊盯國體大鄭浩均

2019-04-18 16:00

JHBL／1分逆轉勝 溪湖賞金華決賽首敗

2019-04-18 21:08

JHBL／跳高金牌到籃球冠軍教練 周俊雄黑馬故事

2019-04-18 18:08

中職／選秀評估選20輪以上 葉君璋：要找即戰力

2019-04-18 20:23

MiLB／林子偉扮英雄 敲逆轉二壘安打

2019-04-18 12:01

MLB／兩年10.3億元 全壘打王戴維斯留在運動家

2019-04-19 07:27

中職／猿獅鏖戰4小時27分 打出本季最長比賽時間

2019-04-18 23:14

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

春季聯賽／廖敏雄提醒球員 想想王柏融打球精神

2019-04-18 15:14

MLB／勇士終結者整季報銷 球迷盼金布洛爾回鍋

2019-04-18 18:18

中職／猿隊找新洋砲 荷籍柏納帝那抵台報到

2019-04-18 13:36

日職／王柏融雙安 火腿逃過橫掃

2019-04-19 00:20

JHBL／比賽遇強震 自強國中很淡定

2019-04-18 15:47

NBA／葛里芬接掌鵜鶘 有信心說服戴維斯續留

2019-04-19 09:53

中職／想挑即戰力 味全龍葉總當球探

2019-04-19 00:10

NBA／膝傷影響G3休兵 安比德：相信過程

2019-04-19 08:59

NBA／季後賽口水戰 西蒙斯遭籃網球員嗆「普通」

2019-04-18 18:47

春季聯賽／看到葉總在看台 鄭浩均：最大目標旅外

2019-04-18 19:55

中職／薪資仲裁還在走 下周起召開聽證會

2019-04-18 16:52

NBA／道歉方式引風波 安比德：非常抱歉

2019-04-19 09:13

NBA／哈登大三元 火箭續升空

2019-04-18 23:53

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

NBA／與全體職員個別簽名合照 韋德全程2.5小時沒坐下

2019-04-19 09:54

NBA／史上最偉大復出後奪冠 喬丹：是伍茲

2019-04-19 08:52

NBA／安比德缺陣不影響 西蒙斯率76人客場破網

2019-04-19 10:47

MLB／派卓亞傷停先補投手 林子偉20日有望遞補

2019-04-19 10:22

JHBL／15連勝到手 神岡目標全勝封王

2019-04-18 22:32

MLB／卡拉斯科賞12K 水手斷開季連20場開轟紀錄

2019-04-18 16:58

NBA／達德利平庸說刺激 西蒙斯第3戰大爆發

2019-04-19 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top