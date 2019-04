NBA／安比德缺陣不影響 西蒙斯率76人客場破網

西蒙斯(中)。 美聯社 分享 facebook

帶著系列賽戰績1勝1負前往布魯克林,76人隊今天雖然少了因膝傷休兵的主力中鋒安比德(Joel Embiid),仍靠著西蒙斯(Ben Simmons)繳出季後賽生涯新高的31分,加上哈里斯(Tobias Harris)外線6投俱中的火燙手感帶領下,以131:115擊敗籃網隊,客場踢館成功,在季後賽首輪系列賽取得2:1領先。

本季安比德就因左膝痠痛問題缺席了幾場例行賽,今天他又因膝傷原因缺陣,雖然不能上場令他感到難受,但他仍正面看待傷勢帶來的挑戰,強調必須要用更聰明的態度面對,並相信過程。

開賽籃網就打出一波9:4攻勢,不過76人很快作出回應,首節打完取得32:24領先,次節籃網靠著勒佛特(Caris LeVert)個人連拿14分帶領下,一度將戰局扳成38分平手,不過羅素(DAngelo Russell)發生失誤讓西蒙斯上籃得手,重新要回領先位置,半場打完76人仍取得6分領先。

易籃後76人再打出一波19:8攻勢,又將分差擴大到雙位數,儘管籃網努力追趕,幾度將分差縮小至個位數,但都無法成功追平,只能看著76人在自家主場肆虐,最終76人就以16分差收下勝利,丟掉系列賽第一戰後收下二連勝。

76人團隊此役五人得分突破雙位數,西蒙斯繳出全場最高的31分,外帶4籃板、9助攻、2抄截、3阻攻的全能表現,哈里斯更是展現火燙手感,全場外線命中率百分百,貢獻29分、16籃板「雙十」成績,瑞迪克(JJ Redick)也包辦球隊另外5顆三分球得到26分;反觀籃網此役團隊外線手感不佳,全場39投僅8中,羅素與勒佛特各貢獻26分最佳。

Ben Simmons silenced the crowd in Brooklyn with a playoff career-high 31 PTS in the @sixers Game 3 W! 🔥#HereTheyCome | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/kYRkFDjrBz