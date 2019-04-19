NBA／安比德缺陣不影響 西蒙斯率76人客場破網

2019-04-19 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



西蒙斯(中)。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

帶著系列賽戰績1勝1負前往布魯克林，76人隊今天雖然少了因膝傷休兵的主力中鋒安比德（Joel Embiid），仍靠著西蒙斯（Ben Simmons）繳出季後賽生涯新高的31分，加上哈里斯（Tobias Harris）外線6投俱中的火燙手感帶領下，以131：115擊敗籃網隊，客場踢館成功，在季後賽首輪系列賽取得2：1領先。

本季安比德就因左膝痠痛問題缺席了幾場例行賽，今天他又因膝傷原因缺陣，雖然不能上場令他感到難受，但他仍正面看待傷勢帶來的挑戰，強調必須要用更聰明的態度面對，並相信過程。

開賽籃網就打出一波9：4攻勢，不過76人很快作出回應，首節打完取得32：24領先，次節籃網靠著勒佛特（Caris LeVert）個人連拿14分帶領下，一度將戰局扳成38分平手，不過羅素（DAngelo Russell）發生失誤讓西蒙斯上籃得手，重新要回領先位置，半場打完76人仍取得6分領先。

易籃後76人再打出一波19：8攻勢，又將分差擴大到雙位數，儘管籃網努力追趕，幾度將分差縮小至個位數，但都無法成功追平，只能看著76人在自家主場肆虐，最終76人就以16分差收下勝利，丟掉系列賽第一戰後收下二連勝。

76人團隊此役五人得分突破雙位數，西蒙斯繳出全場最高的31分，外帶4籃板、9助攻、2抄截、3阻攻的全能表現，哈里斯更是展現火燙手感，全場外線命中率百分百，貢獻29分、16籃板「雙十」成績，瑞迪克（JJ Redick）也包辦球隊另外5顆三分球得到26分；反觀籃網此役團隊外線手感不佳，全場39投僅8中，羅素與勒佛特各貢獻26分最佳。