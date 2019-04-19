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NBA／自己外最佳五射手 艾倫榜單中沒有湯普森

2019-04-19 08:06聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

NBA著名球星艾倫日前來台造訪。 報系資料照
NBA著名球星艾倫日前來台造訪。 報系資料照
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傳奇球星艾倫（Ray Allen）生涯共投進2973個三分球、曾10度入選NBA明星賽，身為NBA史上最偉大射手之一的他，近日在訪談中被問到自己心目中的NBA歷史前五大射手，名單中沒有金州勇士湯普森（Klay Thompson）。

「柯瑞（Stephen Curry）、米勒（Reggie Miller）、柏德（Larry Bird）、老柯瑞（Dell Curry）和艾利斯（Dale Ellis）。」扣除自己外，艾倫說出心中NBA歷史上前五大射手名單。

不過在這份名單中，勇士「浪花兄弟」之一的湯普森並未入列，艾倫也給出未將湯普森擺上榜單的原因，「我覺得我們需要更多時間，來看看他（湯普森）是否能夠獨自帶領一支球隊。我覺得如果他能夠在未來5、6年內繼續取得像現在這樣的成功，到時候我們應該會更加欣賞他的偉大。」

日前艾倫才短暫造訪台灣，身為NBA生涯三分球命中數最多的紀錄保持人，當時他曾談到現今聯盟進攻風氣已逐漸轉向外圍的情況下，自己的紀錄被打破將是指日可待，他認為現在球賽打得是速度戰，教練也會鼓勵球員有機會就出手，一場比賽經常可以出手到15次，「所以這項紀錄被超越是很有可能的。」

NBA湯普森勇士
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