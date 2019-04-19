公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

密爾瓦基公鹿在系列賽第二場沒有意外地再次痛宰了缺少主力大前鋒葛里芬(Blake Griffin)的活塞，這兩場比賽的對抗性、陣容深度，可能是東西區所有對戰組合中最無懸念的一個系列。活塞缺少了葛里芬就像汽車城少了引擎，攻防兩端錯失重要的發動重心，就算佐蒙德(Andre Drummond)能持續雙十演出鞏固禁區，但依舊是雙拳不敵公鹿多掌。

葛里芬最可惜的就是逃不過近年每到大賽必傷的宿命，即便他在板凳席奮力想鼓舞隊友，和裁判爭辯而連續兩場吞下技術犯規，也無法換來球隊氣勢上的改變。葛里芬2015年在快艇季後賽出戰四場，2016年只打三場，今年在0比2絕對落後下，左膝傷勢困擾的他恐怕只能在球隊存亡之秋眼巴巴地在旁當觀眾。

葛里芬(左)近年每逢大賽必出事，快艇過去已吃足苦頭，現在輪到活塞倒楣。 美聯社 分享 facebook

公鹿挑戰東區霸主的最佳時機

反觀今年真的是公鹿挑戰東霸最好時機的一年，沒有了詹姆斯(LeBron James)在東區，挾著年度MVP氣勢的字母哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)試圖帶領球隊拿下睽違18年的系列賽勝出。

公鹿隊走過艾倫、外星人卡塞爾、大狗羅賓森的三劍客時代，歷經瑞德獨挑大樑的歲月，輾轉成為聯盟爐主的重建黑暗期。直到2013年首輪第15順位，公鹿慧眼獨具看上來自希臘的字母哥，改變整支球隊接下來的命運。當時名不見經傳，身形過瘦，手長腳長被譽為希臘KD卻沒有外線能力的他，遭受諸多質疑，但是他不斷地刻苦訓練，無論是體型的鍛鍊或是球技的開發，進入聯盟中每一年都以驚人速度進化，因應球隊需求，成為場上五個位置都能扛的恐怖怪物。

過去有著擁詹姆斯得天下的一句話，恐怕主角接下來都要改寫成字母哥了。今年24歲的字母哥，生涯第五個球季已儼然有著接班聯盟第一人的霸氣，率領球隊從上季的東區第七，過去幾年都還要與五成勝率搏鬥的五成鹿，搖身一變成為全聯盟第一的60勝雄鹿。

字母哥安戴托昆波(中)進步速度驚人，大有取代詹姆斯成為聯盟中第一人之勢。 美聯社 分享 facebook

公鹿擅長開勢強局 活塞難以招架

例行賽公鹿勝率8成，淨勝分高達12分的主場真的不是開玩笑的硬，首輪系列賽前兩場，面對老八活塞，公鹿毫不留情的大勝35、21分。公鹿在這兩場皆打出強勢開局，連續兩場第一節得到來到38分，分別取得20、11分的雙位數領先。

活塞在第二戰，次節的回神終於不讓球賽首場那樣上半場的潰堤，不斷地推擠碰撞製造安戴托昆波的犯規麻煩，單節得分多12分，是兩場八節次下來唯一有意義的單節優勢。活塞缺少進攻點不說，簡直被公鹿強悍防守給守爆了。活塞兩場球下來，投籃選擇欠佳，團隊命中率皆不達四成，場均得分92.5分，比起例行賽的107分有著滿大的落差。

活塞想製造字母哥(中)大量犯規的戰術只能說是徒勞無功，比數差距實在太大。 美聯社 分享 facebook

缺乏進攻選擇與板凳深度也是沒得和公鹿抗衡的原因之一，連續兩場都只有三人得分上雙位數，對比公鹿則是人人有功練，連續兩都場八、七人出賽時間在20分鐘以上。精美的調度時間條配，讓公鹿主將輕鬆應戰，更專注於有限時間內的球賽內容發揮。

撇除進攻失常不說，活塞本身的籃板卡位也是一大問題，面對公鹿一票運動能力出色的悍將，連續兩場都被抓下54個籃板，場均籃板落後近十個。除了佐蒙德之外，其他鋒線，甚至後衛防堵公鹿球員衝搶的意識薄弱，且被拉下籃板後就直接被攻防轉換是一大硬傷。

活塞除了中鋒佐蒙德(右)兩場搶了28個籃板球，其他球員爭搶籃板不夠積極。 美聯社 分享 facebook

公鹿兵多將廣 進攻點多充滿優勢

而公鹿的優勢在於，兵多將廣，安戴托昆波前兩場僅輕鬆應戰26.5分鐘，並不強求得分，就在各項環節宰制了整個局面，平均是25分14.5籃板4助攻1火鍋。

另外就是團隊三分球質與量具備，幾乎人人能投，中鋒洛培茲(Brook Lopez)今年的三分球大躍進，帶給球隊非常大的幫助，他具備威脅的投籃射程能將對手大個子拉到油漆區外防守，讓字母哥、布萊德索(Eric Bledsoe)、及米道頓(Khris Middleton)有更多空間攻擊籃框。而在拓荒者得不到發揮空間，曾經棒籃雙棲的射手康納頓(Pat Connaughton)也在公鹿體系中找到一片揮灑的天。系列賽前兩場出賽時間及得分都暴增，場均14.5分8.5籃板，三分球命中率6成，或許康納頓會成為季後賽跳出來的一名奇兵。

公鹿中鋒洛培茲雖然兩戰只投進3顆三分球，但他幫隊友製造了很多的空檔，活塞如果開始放鬆對他的防守，恐怕又會被他瘋狂亂砍。 美聯社 分享 facebook

球隊前兩場分別命中15、11顆三分球，平均命中率38.6%，只要公鹿能維持外線的發揮，就會讓活塞防線顧此失彼，留意外圍防守，反倒露出油漆區更多防守漏洞，字母哥就更能靠近籃框肆虐，瓦解活塞全面防線。

下一場將回到活塞主場，只要活塞在得分乾旱、防衝搶的籃板卡位，以及針對安戴托昆波的防守方針依舊無法改善的話，那麼同樣第一節就會碰上麻煩。再來公鹿以往擅長打第三節的節奏，很容易一波流將對手帶走，第二戰字母哥第三節的爆發就是一個驗證，即便前兩節呈現拉鋸，第三節公鹿也有能耐拉開，活塞很難在第三節打公鹿一個出奇不備，所以活塞只有守住第一節後面才有得玩。

以公鹿今年全隊火熱的狀態，稱霸東區，衝擊總冠軍的呼聲也是不在話下，能否奪下48年來的首冠，全世界都在瞧布丹霍澤(Mike Budenholzer)、安戴托昆波率領的公鹿隊有多不可思議。

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