NBA／季後賽口水戰 西蒙斯遭籃網球員嗆「普通」

76人西蒙斯缺乏投籃能力的缺點時不時被檢視,籃網杜德利也拿此噴垃圾話。 美聯社

自西蒙斯(Ben Simmons)進入NBA以來,缺乏投籃能力的缺點時不時被檢視,邁入生涯已第3年,這樣的現象不曾停過,如今76人季後賽對手籃網前鋒達德利(Jared Dudley)更以此譏嘲西蒙斯。

根據《紐約每日新聞》,達德利表示「西蒙斯在轉換快攻上很優秀」,之後隨即嘲諷說:「但半場進攻就很普通。」

另外,據《NBC體育費城》的說法指出,在上周日達德利在談論籃網如何防守西蒙斯時說道:「我們會放他投直到他證明自己能夠投進外線。他現在甚至根本不會去嘗試,所以我們知道在大部分的情況下他不會出手。」

不過在達德利開砲後,也有網友照樣造句回嗆:「達德利快攻很爛,進入陣地戰還是很爛。」

但正如達德利所說,在轉換快攻時,西蒙斯能夠輕易接近籃框,但在半場進攻時,對手不會讓他舒服接到球,甚至根本不讓他接球。但是這樣的缺點仍舊無損西蒙斯的影響力。1月時西蒙斯的勝利貢獻值(Win Share)及替換球員差值(Value Over Replacement Player)上分別排名聯盟第14及16名。例行賽過後,這兩項數據依舊能維持在23名與16名。

Ben Simmons 2018-19 Shooting



Among NBA Point Guards:

◾️BEST FG % but ONLY .325% on Jumpers

◾️WORST Free Throw %

◾️WORST % on Catch & Shoot

◾️LEAST Likely to Catch & Shoot

◾️20% FG on Pull Up Jumpers



Range:

◾️.257 % when 10-16 Feet

◾️.105 % when 16-3 Point

◾️.000 % from 3@6abc pic.twitter.com/gIJC8jRKSC