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NBA／季後賽口水戰 西蒙斯遭籃網球員嗆「普通」

2019-04-18 18:47聯合新聞網 綜合報導

76人西蒙斯缺乏投籃能力的缺點時不時被檢視，籃網杜德利也拿此噴垃圾話。 美聯社
76人西蒙斯缺乏投籃能力的缺點時不時被檢視，籃網杜德利也拿此噴垃圾話。 美聯社
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西蒙斯Ben Simmons）進入NBA以來，缺乏投籃能力的缺點時不時被檢視，邁入生涯已第3年，這樣的現象不曾停過，如今76人季後賽對手籃網前鋒達德利（Jared Dudley）更以此譏嘲西蒙斯。

根據《紐約每日新聞》，達德利表示「西蒙斯在轉換快攻上很優秀」，之後隨即嘲諷說：「但半場進攻就很普通。」

另外，據《NBC體育費城》的說法指出，在上周日達德利在談論籃網如何防守西蒙斯時說道：「我們會放他投直到他證明自己能夠投進外線。他現在甚至根本不會去嘗試，所以我們知道在大部分的情況下他不會出手。」

不過在達德利開砲後，也有網友照樣造句回嗆：「達德利快攻很爛，進入陣地戰還是很爛。」

但正如達德利所說，在轉換快攻時，西蒙斯能夠輕易接近籃框，但在半場進攻時，對手不會讓他舒服接到球，甚至根本不讓他接球。但是這樣的缺點仍舊無損西蒙斯的影響力。1月時西蒙斯的勝利貢獻值（Win Share）及替換球員差值（Value Over Replacement Player）上分別排名聯盟第14及16名。例行賽過後，這兩項數據依舊能維持在23名與16名。

然而西蒙斯投籃出手的意願還是會影響球隊，尤其是面對更強的對手。以在西蒙斯生涯對戰塞爾蒂克的11場比賽為例，在他上場的402分鐘內，76人總得分落後對手125分，若拿中鋒安比德（Joel Embiid）來比較，有他在場上反倒能讓總得分贏過綠衫軍。

Ben Simmons西蒙斯76人Joel EmbiidJared Dudley
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