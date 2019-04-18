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NBA賽事精華- 火箭 vs. 爵士 (4月18日)今日五大好球 (4月18日)

NBA／哈登「抖肩」羞辱爵士 最後是籃框懲罰他

2019-04-18 16:02聯合新聞網 綜合報導

哈登(左)不怕魯比歐的防守。 歐新社
哈登(左)不怕魯比歐的防守。 歐新社
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火箭季後賽首戰以大比分輕取爵士，今主場再戰火箭同樣以20分差血洗對手；此戰哈登（James Harden）不僅取得32分、13籃板、10助攻「大三元」的數據，還在一次對位爵士控衛魯比歐（Ricky Rubio）時，戲耍了他一番。

剛開賽不久，球權來到火箭手中，此時哈登將球帶過半場，面對防守的魯比歐，哈登先是向右側切入試探隨即急停，並稍微做了一個後撤步，魯比歐因此失去平衡且直接從三分線飛至禁區。

不過，哈登得理不饒人，在完全處於空檔的情況下，並沒有馬上出手，先是做了類似柯瑞（Stephen Curry）抖肩的動作挑釁後，待爵士球員開始撲防才出手，不過球最後未入網。

這樣的畫面想當然受到了俠客烏龍球（Shaqtin’ a Fool）的關注，俠客烏龍球官方於Twitter上推文表示：「動作值一百萬，但結果只值10分錢。」

火箭
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