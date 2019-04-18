NBA／哈登大三元領軍 火箭連兩戰大勝爵士

2019-04-18 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



哈登（左）32分、13籃板、10助攻「大三元」表現領軍下，火箭連兩戰大勝爵士。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

首戰以32分差輕取爵士隊的休士頓火箭，今天續在主場發威，靠著哈登（James Harden）32分、13籃板、10助攻「大三元」表現領軍下，以118：98再添一勝，取得系列賽2：0的領先；台灣時間4月21日的第三戰將前往猶他爵士主場進行。

上季兩隊曾在季後賽交手，爵士在季後賽次輪雖以1：4落敗，不過當時在第二戰、火箭主場的比賽成功踢館，今年兩隊在季後賽首輪就狹路相逢，為了不讓上季主場失利之事重演，賽前火箭主帥丹東尼（Mike D’Antoni）就表示，大家都知道第二戰有多重要，知道該帶著怎樣的活力上場打球。

果然火箭眾將一開賽就火力全開，哈登在首節就攻下17分，第一節打完火箭就取得20分的領先優勢，次節火箭繼續在對手籃框上肆虐，始終維持著20分以上的領先，三節打完哈登就攻下32分、12籃板、8助攻的成績，球隊也維持著28分領先優勢。

儘管握有大比分領先，決勝節火箭仍讓主力球員留在球場上，而距離「大三元」數據只差2次助攻的哈登，在終場前3分半鐘傳給法瑞德（Kenneth Faried）完成扣籃，完成「大三元」數據，最終火箭就以20分差輕取爵士，取得系列賽2：0領先。

火箭團隊共轟進17顆三分球，也轟得爵士暈頭轉向，哈登三分球13投6中攻下全場最高的32分，保羅（Chris Paul）也挹注17分，外帶4籃板、3助攻、2抄截、2阻攻的全能表現，葛登（Eric Gordon）和塔克（PJ Tucker）也各貢獻16分；連兩戰大比分落敗的爵士雖有5人得分上雙，不過團隊外線手感不佳，38投僅8中成為落敗主因之一。

拿下「大三元」的哈登在賽後接受場邊訪問時說：「防守是這場比賽獲勝的關鍵，下一場客場作戰我們必須打得更專注，並降低失誤才能取勝。」