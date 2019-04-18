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NBA／依然無懸念 公鹿三星合攻77分輕取活塞

2019-04-18 10:38聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

這大概是季後賽最沒懸念的組合，公鹿連兩戰輕取活塞，系列賽2：0領先。 美聯社
這大概是季後賽最沒懸念的組合，公鹿連兩戰輕取活塞，系列賽2：0領先。 美聯社
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

以東區頭號種子闖進季後賽的公鹿隊，今天靠著布萊德索（Eric Bledsoe）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與米道頓（Khris Middleton）合攻77分，加上公鹿在第三節打出35：17攻勢，一舉擊潰活塞隊，以120：99收下勝利，在7戰4勝制系列賽取得2：0領先。

公鹿在首輪首戰靠著團隊7人得分突破雙位數、進攻端有所發揮的情況下，以121：86輕取對手，今天公鹿繼續在主場迎戰活塞，在布萊德索（Eric Bledsoe）獨拿12分帶領下，首節就取得11分領先。

不過活塞在次節立刻做出回應，在傑克森（Reggie Jackson）、 肯納德（Luke Kennard）跳出下率隊單節打出32：20攻勢，半場打完順利化解雙位數落後外還反倒取得1分領先。

身為本季例行賽全聯盟戰績最佳的公鹿，利用中場休息時間很快作出調整，先靠著安戴托昆波內切外投、連拿5分助隊要回領先，更率領公鹿單節打出35：17攻勢，決勝節布萊德索再連拿8分穩住領先優勢，最終公鹿就以21分之差收下勝利。系列賽第三戰將在台灣時間4月21日上午8時回到活塞主場進行。

密爾瓦基的布萊德索攻下全場最高的27分、4籃板、6助攻、3抄截、1阻攻的全能表現「字母哥」安戴托昆波26分、12籃板、4助攻，米道頓21分、5籃板、8助攻，康納頓（Pat Connaughton）也有18分、9籃板、3助攻的表現。落敗的活塞以肯納德19分最佳，傑克森18分與佐蒙德（Andre Drummond）18分、16籃板次之。

公鹿活塞安戴托昆波
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