NBA／泰托姆三分彈退溜馬 綠衫軍系列賽2連勝

2019-04-18 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



泰托姆是此役綠衫軍贏球英雄！ 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

在季後賽首輪開出紅盤的塞爾蒂克，今天繼續在主場迎戰溜馬隊，靠著厄文（Kyrie Irving）獨拿37分領軍，加上泰托姆（Jayson Tatum）在讀秒階段的逆轉三分球，助隊以99：91收下勝利，在7戰4勝制系列賽取得2：0領先。

在系列賽首戰打下勝利的塞爾蒂克，續在主場迎戰溜馬，首節落後4分的「綠衫軍」，先在中場休息前要回領先，帶著2分領先來到下半場，不過第三節塞爾蒂克進攻幾乎都只集中在厄文身上，反遭溜馬單節打出29：16的攻勢後再度陷入落後。

前三節打完塞爾蒂克以68：79落後給溜馬，決勝節開節沒多久又讓伊凡斯（Tyreke Evans）投進三分球，將分差擴大到12分；不過「綠衫軍」在霍福特（Al Horford）跳投帶起攻勢，再度上場的厄文就連飆兩顆三分球，幫助球隊成功逆轉戰局，個人連拿8分，率領球隊在這波6分多鐘時間打出16：0攻勢。

不過溜馬仍努力要將系列賽戰局扳平，靠著波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）三分球要回領先，不過溜馬擋不住塞爾蒂克反撲，泰托姆在終場前50.8秒接獲布朗（Jaylen Brown）助攻，投進逆轉三分球，海瓦德（Gordon Hayward）再補進2分，泰托姆與海瓦德包辦球隊最後1分鐘的所有得分，助隊收下二連勝。

塞爾蒂克僅有3人得分突破雙位數，厄文就貢獻37分、6籃板、7助攻、1抄截、2阻攻的全能表現，加上泰托姆26分、4籃板，海瓦德13分、5籃板，霍福特則有4分、10籃板演出。