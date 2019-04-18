NBA／詹姆斯第四度入選 時代雜誌百大唯一籃球員

2019-04-18 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹姆斯。 美聯社 分享 facebook 美國時代雜誌2019年百大影響力人物名單揭曉，洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）也榜上有名，在這份名單中，詹姆斯是唯一入選的籃球運動員，這也是他第四次入選百大影響力人物。

入選百大影響力人物中包含各行各業，其中體壇除了詹姆斯外，還有日本網球世界球后大坂直美、美國足球女將摩根（Alex Morgan）、美國泳將墨菲（Ryan Murphy）、足球「埃及梅西」薩拉赫（Mohamed Salah）及剛摘下美國名人賽冠軍的美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）等人。

而每位入選百大人物名單的人士，都有一位知名人士撰文，表彰其卓越的成就，其中詹姆斯就由「股神」巴菲特（Warren Buffett）撰寫評語，他寫道：「兒時的英雄會塑造一個人的未來。詹姆斯配得上數百萬年輕人對他的崇拜，因為他在籃球場上展現的能力及成就，他在好萊塢及媒體業取得的商業成功，以及他為家鄉俄亥俄州阿克隆創立『承諾小學（I Promise School）』。」

巴菲特還寫著：「那種崇拜之情將對他們的人生產生積極影響，你知道更令人興奮的是什麼嗎？即便他已在球場內外所取得的成就已如此優秀，但你們看到的還只是詹姆斯的開端。」

詹姆斯在推特上轉發相關新聞並致謝，他寫道：「很榮幸也很謙遜能夠加入到這麼多傑出領袖的行列，謝謝巴菲特你的讚美，這一切都是為了我的孩子們。」