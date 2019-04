NBA／詹姆斯第四度入選 時代雜誌百大唯一籃球員

詹姆斯。 美聯社 分享 facebook 美國時代雜誌2019年百大影響力人物名單揭曉,洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)也榜上有名,在這份名單中,詹姆斯是唯一入選的籃球運動員,這也是他第四次入選百大影響力人物。

入選百大影響力人物中包含各行各業,其中體壇除了詹姆斯外,還有日本網球世界球后大坂直美、美國足球女將摩根(Alex Morgan)、美國泳將墨菲(Ryan Murphy)、足球「埃及梅西」薩拉赫(Mohamed Salah)及剛摘下美國名人賽冠軍的美國高球名將「老虎」伍茲(Tiger Woods)等人。

而每位入選百大人物名單的人士,都有一位知名人士撰文,表彰其卓越的成就,其中詹姆斯就由「股神」巴菲特(Warren Buffett)撰寫評語,他寫道:「兒時的英雄會塑造一個人的未來。詹姆斯配得上數百萬年輕人對他的崇拜,因為他在籃球場上展現的能力及成就,他在好萊塢及媒體業取得的商業成功,以及他為家鄉俄亥俄州阿克隆創立『承諾小學(I Promise School)』。」

巴菲特還寫著:「那種崇拜之情將對他們的人生產生積極影響,你知道更令人興奮的是什麼嗎?即便他已在球場內外所取得的成就已如此優秀,但你們看到的還只是詹姆斯的開端。」

詹姆斯在推特上轉發相關新聞並致謝,他寫道:「很榮幸也很謙遜能夠加入到這麼多傑出領袖的行列,謝謝巴菲特你的讚美,這一切都是為了我的孩子們。」

Honored and humbled to be in the company of such great leaders 🙏🏾 thank you for the kind words @WarrenBuffett it’s all for my kids ❤️#IPROMISE https://t.co/04ud7vffn4