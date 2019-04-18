NBA／卡珍斯季後賽報銷？柯爾：不太可能回歸了

2019-04-18 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



本季轉披勇士隊戰袍的28歲中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins），在季後賽第二戰開賽不到4分鐘就拉傷左大腿退場，根據MRI檢查結果顯示，卡珍斯左腿股四頭肌撕裂，復出時間未定，雖然並未確定報銷，不過勇士總教練柯爾（Steve Kerr）談到子弟兵傷勢情況時表示，卡珍斯不太可能在季後賽回歸。

歷經阿基里斯腱撕裂的卡珍斯，本季從鵜鶘隊來到勇士，終於盼到在季後賽亮相的機會，季後賽首戰他就領到6次犯規，留下出賽21分鐘，9分、9籃板、4助攻的成績，第二戰更只打不到4分鐘，他從後場追求到前場時腳步不穩，拉傷左大腿後退場，最終檢查結果為左腿股四頭肌撕裂。

柯爾在球隊訓練時接受了媒體採訪，談到卡珍斯的傷勢，他說：「卡珍斯不需要動手術，但他不太可能在季後賽期間回歸賽場了。」

格林（Draymond Green）也談到隊友的受傷及球隊中鋒位置上的解決方案，「他（卡珍斯）第一次季後賽、第一輪比賽就這樣倒下，我們都為他感到難受。」格林說，「我還沒有和他談過太多，想給他一些私人空間，我也無法想像他現在的心理狀況。」

談到球隊中鋒人選，格林認為雖然少了卡珍斯，但球隊陣容還是有深度的，「魯尼（Kevon Looney）、伯加特（Andrew Bogut）、貝爾（Jordan Bell）都可以上場，也許他們無法完全代替卡珍斯的作用，但只要輪到你，你就要盡力上場去幫助球隊。」

最後他也談到自己必須要改善失誤過多的情況，格林說：「我喜歡我現在的節奏和侵略性，但我必須控制失誤，球場上犯那樣的錯誤是不能被接受的。」上一場勇士遭快艇隊上演季後賽最大分差逆轉秀，將系列賽追成1：1，格林得到14分、3籃板、9助攻，不過也出現4次失誤。