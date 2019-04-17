JHBL／麥當勞當獎勵 普門輸球比永仁還嗨

2019-04-17 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



普門國中女籃睽違兩年重返八強決賽，17日面對衛冕軍永仁貫徹開心打球宗旨，教練戴琬蓉以麥當勞獎勵球員，即便終場永仁半場就取得30分領先，終場100：79獲勝，普門下半場仍棄而不捨追分，進球後球員席更傳出陣陣歡呼聲，享受比賽。

尋求四連霸的永仁，教頭時超傑出征ISF國際中學生籃賽缺陣，由助理教練陳姵蓉暫代兵符，仍展南霸天氣勢，開賽打出22：8攻勢，上半場取得30分領先。

普門易籃後趁永仁練兵急起直追，黃詩恩、陳妤瑩三分球放冷箭，末節率隊回敬26：17攻勢。倒數階段，陳婉妮上籃拿下第10分，板凳席更傳出陣陣歡呼。

教練戴琬蓉笑說，陳婉妮習慣分享球，比較沒進攻欲望，每場比賽為她設定只要拿10分就請她吃麥當勞，「隊友當然也很開心，因為助攻給她也分享得到。」

普門繼104學年後重返八強，教練戴琬蓉告訴球員，剩下五場球開心享受比賽，感受屬於自己的舞台，「壓力在對方身上不是我們。但不管對手是誰，都不能放棄比賽。」