下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

今年第一輪NBA季後賽打了四天，每逢奇數日都有下剋上的驚奇。第一天暴龍、76人及金塊三大高種子同日落馬，但第二天出賽的高種子球隊都安然無恙，其中公鹿和火箭更是大勝過關，沒想到第三天勇士就吞下季後賽史上最大的31分逆轉敗。雖然第四天二度出賽的暴龍、76人和金塊都順利扳平戰局，另一支高種子拓荒者也拿下二連勝，但這一股下剋上的爆冷風潮看來仍有可能持續下去。暴龍若不想成為苦主，就看他們接下來能否掌握住三大因素：總教練經驗值、主將依存度和心理動態調整度。這三大因素若是發酵不當，暴龍很可能在第一輪打得更辛苦。

勇士在大幅領先的情況下太早放鬆心情，結果竟然遭到季後賽史上最大逆轉！ 美聯社 分享 facebook

1.總教練經驗值

總教練的經驗值高低主要表現在他應變的速度，一旦戰局不利就必須立刻做出回應。要做到這一點，除了主帥的戰術素養要有足夠的深度，膽識、觀察力及情緒感染力也缺一不可。做為球隊領導人，總教練的戰術本得要夠厚才能成竹在胸，知道自己該如何因應場上的各種戰況而進行不同的戰術運用，並調度適當的人員上場。無論是佈署攻防、下指令或是用人，該大膽一試就不手軟，一旦察覺不對就得變招，只要看準了時機，就敢出奇兵下險著。除此之外，更重要的是他要有強大的情緒感染力，說話能夠挑起士氣，行動能打起激情。

在目前第一輪八個對戰組合中，金塊對馬刺系列戰的走勢最有可能發展成下剋上的結果，兩隊最主要差異就在雙方主帥的經驗值，連打21年季後賽的馬刺波波維奇，無論在應變、戰術素養及情緒感染力都要比金塊的馬龍來得強。金塊第二戰原本一路落後，若不是第四節金塊墨瑞跳出來拿下21分，馬刺很可能在客場取得二連勝。而今年季後賽的這十六位總教練當中，就以暴龍諾斯的執教經驗最嫩，第一年擔當NBA球隊總教練的他，季後賽經驗當然也是最淺。

諾斯的NBA資歷中，只在過去五年暴龍擔任過助理教練，並在今年球季順勢接手老教練凱西的缺。諾斯才51歲，但他已經有29年的教練經驗。他在大學打球時就擔任助理教練，23歲時就開始正式執教大學球隊，是當時全美大學籃壇最年輕的總教練。後來他在歐洲籃壇待了11年，到了2007年進入NBA的發展聯盟體系擔任總教練，曾在2011年帶隊拿下發展聯盟冠軍。在2013年加入暴龍教練團，在凱西之下負責規劃球隊進攻體系，這一路上來的歷練及養成，讓諾斯的總教練經驗值形成一個有趣的狀況：他有總教練經驗，但不到NBA等級，而做為助理教練的他跟著暴龍連打了五年季後賽，雖然最高一度打進東區決賽，但他從未獨當一面。

暴龍總教練諾斯在季後賽獨當一面的經驗不足，在第一場對魔術的比賽中就被「偷」走了一勝。 美聯社 分享 facebook

也就是說諾斯的總教練養成過程非常紮實，但他畢竟還是菜鳥，即使有足夠的戰術素養，在總教練的位置上面對NBA強度的季後賽會不會出現差錯實屬難料，尤其他對奕的魔術的總教練是老謀深算的前黃蜂總教練克里佛。一旦總教練亂了套，應變速度不足，帶不動球隊突破逆境的話，第二種子的暴龍在第一輪就會出現不安定的震盪。

2.主將依存度

主將依存度的影響有三，包括了攻守天平傾斜、板凳效能弱化、以及疲勞和傷兵的累積效應。季後賽的密集決戰，球星的個人能力及英雄球表現經常是左右勝負的關鍵。然而，一旦全隊的攻守天平往個人單打放對的一端傾斜，對於主將的依賴性就會嚴重飆高，而對手在防守上也更容易抓到重點來包夾或是壓迫，甚至在其進攻時也會採用替補球員強攻的犧牲打，試圖製造對方主力球員的犯規麻煩。

過度依賴主將，也同時會讓自己的替補球員成了第一排不買票的觀眾，上場時間不夠的結果，即使後來被匆忙調上來也頂不住場面，讓主力先發沒有太多喘息休整的機會。隨之而來的負面效應，就是主將過度操勞，產生球星效應下滑及受傷風險昇高的不利後果，等到真正的決勝時刻，主將已經提前氣力放盡。像是暴龍在第一戰打到第四節，比分被對手魔術給壓了過去之後，多半都是仰賴雷納德一人操刀單打取分才得以屢屢扳平，但他自己最後也呈現強弩之末，想要在最後一擊拚追平時投了個麵包。

以目前的數據來看，在高種子球隊中，暴龍對主將的依賴度是最高的。第一戰暴龍雷納德一人就攻下25分，板凳球員上場四人合計拿下26分。第二戰雷納德更獨拿37分，替補球員得分合計只有24分，若不是比分拉開，讓板凳球員有七人上場輪換熱身，這個數字還將更懸殊。第一戰意外輸球的暴龍，在第二戰打得更保守可以理解，但在追成一比一平手之後，接下來需要進一步調整攻守比例，激發更多替補效能，保留核心主力，不然光是第一輪就會很難打。

暴龍攻擊重心過度放在雷納德(右二)身上，要提防他表現失常或是受傷時所帶來的巨大衝擊。 美聯社 分享 facebook

3.心理動態調整度

最後的關鍵因素是球隊的心理動態，那是全隊面對領先、落後和拉鋸三種不同戰況時的態度，是否能夠順暢地做出適當的轉變。

那場勇士被快艇翻過去的比賽，正是勇士全隊面對賽況大幅領先時出現比賽態度的錯誤，等到對手逐漸逼近時，勇士又無法及時重整比賽心理，就此輸掉第二戰。而76人在第一戰就意外被籃網壓著打，球隊面對落後的戰況也是明顯地措手不及，完全調整不過來的結果，就這麼一路輸到終場。而暴龍在第一戰則是沒有準備好面對膠著戰況的心態，遭到魔術的頑強抵抗及凌厲三分攻勢時，暴龍沒能在雙方拉鋸之間取得更有利的位置。面對這三種不同戰況的心理動態轉換，這三支高種子球隊都沒有在比賽中迅速做好調整，才出現令人意外的結果。

暴龍要做好比賽陷入僵局或落後時的心態調整，也必需提高團隊抗壓性，才能在季後賽走得更遠。 美聯社 分享 facebook

總之，在瞬息萬變，什麼事都有可能發生的季後賽，高種子球隊若不能掌握自己的優勢，發揮應有的戰力水準，在面對狀況的時候，總教練又不能做好應變，調整好自己和球員的作戰心態，並讓球隊的主力及替換陣容平均發揮的話，接下來將會有更多的下剋上的黑馬出線。