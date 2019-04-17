NBA／雷霆吞二連敗 衛斯特布魯克：我負全責

2019-04-17 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



雷霆系列賽2連敗，衛斯特布魯克一肩扛起輸球責任。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

奧克拉荷馬雷霆在今天與波特蘭拓荒者的系列賽第二戰，攻守表現都不如對手的情況下苦吞二連敗，其中手感不佳的球隊主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將輸球責任扛起，並強調球隊接下來回到主場勢必要有所改變，且必須從他做起。

在例行賽完成史無前例的連續三季平均大三元紀錄後，衛斯特布魯克季後賽首輪前兩戰表現卻不如預期，尤其今天的第二戰出手20次僅命中5球，還發生高達6次失誤，身為球隊進攻發動機的他表現不佳，也讓雷霆連續兩場比賽進攻當機。

對於球隊在客場吞二連敗，衛斯特布魯克將責任一肩扛起，但也強調回主場後勢必會觸底反彈，「要拿出更好的表現就必須從我自己開始，今晚輸球我必須要扛起全部的責任，因為我打球的方式是不可接受的，但對此我並不感到擔心，因為我的工作就是繼續帶領這支球隊前進，並確保我們有贏球的機會。」

魏斯特布魯克接著表示，拓荒者在連兩場完成守護主場的工作後，接下來雷霆也不會輕易放行，「他們肯定會想要在我們主場再偷走一場勝利，但我們不會讓他們這樣做，因為我們是一支好球隊，並且有很多好的球員，我相信他們能在攻守兩端打出好表現，我們會好起來的。」

而今天比賽過程中，衛斯特布魯克也與拓荒者里拉德（Damian Lillard）發生肢體衝突事件， 讓兩人間的對抗關係再度被拿出來討論，拓荒者麥凱倫（C.J. McCollum）說：「他們就像是兩名鬥牛士，已經彼此競爭很長一段時間，且都是好勝心強的聯盟球星，他們兩個都相當期待彼此對決的這一刻，試圖搶奪彼此的地盤。」