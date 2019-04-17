NBA／拓荒者雙槍火熱 麥凱倫：續保持飢餓感

2019-04-17 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



里拉德(中)與麥凱倫(右)巷慶祝球隊獲勝。 路透 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

波特蘭拓荒者與奧克拉荷馬雷霆季後賽首輪前兩戰打完，拓荒者靠著雙槍里拉德（Damian Lillard）與麥凱倫（C.J. McCollum）的火力優勢與防守策略奏效取得2：0領先，對於有機會在接下來的客場比賽取得聽牌優勢甚至是橫掃對手，拓荒者邁凱輪強調，球隊將會繼續保持這樣的飢渴感。

拓荒者季後賽首輪遭遇有年度MVP熱門人選衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與喬治（Paul George）坐鎮的雷霆，不過系列賽前兩場比賽拓荒者雙槍卻展現了比雷霆雙星更火熱的狀態，甚至還靠著防守壓制了連續三季平均大三元的衛斯特布魯克，讓他兩場比賽合計出手37次僅命中13球。

對於在雙槍領軍下於系列賽取得領先，拓荒者主帥史達茲（Terry Stotts）直言，除了向外界證明球隊以雙槍為核心打造陣容是正確抉擇外，各界也都忽略了主控里拉德的防守能力，「他是一個非常有競爭力的球員，雖然他投入很多能量在進攻端，但他防守端表現每年都在進步，比所有球迷和專家認為的都還要好，尤其今天他在防守端的表現是無與倫比的。」

里拉德則強調，雖然與衛斯特布魯克對位是沒得選擇，但他仍勇於接受挑戰，「只要他和喬治都在，這支球隊就能不斷前進，雖然我們能夠盡力去得分與之抗衡，但很難防守得住他們。他們帶著信念前來挑戰，這讓我們在季後賽遭遇很大的挑戰，但這也讓我的狀態與平時有點不同。」

對於接下來兩戰將轉往雷霆主場出賽，麥凱倫強調球隊將會繼續保持這樣的飢餓感，「我們在主場做了應該做的事情，現在將轉往客場出賽，我們必須繼續保持這種渴望的態度以及飢餓感。」