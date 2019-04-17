NBA／穆雷前8投盡墨 金塊教練：沒想過冰他

2019-04-17 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



金塊隊主力後衛穆雷(左)前三節8投進墨，不過在第四節大爆發成贏球英雄！ 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

金塊隊主力後衛穆雷（Jamal Murray）今天對馬刺之戰在前8次出手盡墨，三節打完只靠罰球拿下3分，但教頭馬龍（Michael Malone）仍對子弟兵有信心，並且說：「我從沒想過把他移出輪替陣容。」

馬龍表示，沒想過把穆雷「冰」在板凳，主要是不想影響後場大將信心，今天中場時他還叫穆雷多做幾次深呼吸、相信自己的出手；穆雷以第四節大爆發回應教頭信任，全場24分有21分集中在決勝節，助隊克服最多19分落後劣勢，反以114：105搶下勝利，扳平系列賽

金塊之前和馬刺季後賽碰頭已要回溯到2007年，兩軍同樣是首輪碰頭，金塊搶下首勝後連輸4場，今天逆轉勝也終結和馬刺季後賽交手的跨季5連敗。

馬刺教頭波波維奇（ Gregg Popovich）說，防守就是落敗的最大問題，他甚至口誤說錯比分，「我們讓他們在第四節拿了38分（實際是39分），故事就結束了。」首戰率隊演出「以下克上」戲碼的波波維奇，今天在第四節還領到一次技術犯規。

除了穆雷在第四節大爆發，金塊另3名先發都轟下超過20分，中鋒約柯奇（Nikola Jokic）21分、13籃板、8助攻，哈里斯（Gary Harris）和米爾賽普（Paul Millsap）也各有23分和20分，讓馬刺後衛德羅展（DeMar DeRozan）的全場最高31分相形失色。

系列賽第3戰將於台灣時間19日早上9時移師馬刺主場。