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NBA／雷霆外線手感悲劇 拓荒者雙槍搶連勝

2019-04-17 13:25聯合報 記者曾思儒╱即時報導

拓荒者里拉德(右)轟下29分，搭配麥凱倫33分，系列賽帶著2連勝優勢前進客場。 ...
拓荒者里拉德(右)轟下29分，搭配麥凱倫33分，系列賽帶著2連勝優勢前進客場。 美聯社
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

拓荒者隊後場雙槍里拉德（Damian Lillard）和麥凱倫（CJ McCollum）季後賽第2戰繼續飆分，兩人第二節和第三節還接棒投進壓哨三分球、全場聯手攻下62分，率隊下半場逆轉雷霆隊，以114：94收下主場2連勝。

拓荒者首戰以104：99力退雷霆，里拉德和麥凱倫就各攻下30分和24分，今天兩人維持手感，上半場就各拿16分，麥凱倫更投進第二節壓哨三分球，率隊將比分追平到54：54。

第三節拓荒者除雙槍繼續搶分，替補上陣的射手小柯瑞（Seth Curry）一上場就連飆2記三分球，助拓荒者取得85：73領先，里拉德再投進壓哨外線，率隊三節打完取得91：75優勢。

雷霆進攻大將喬治（Paul George）首戰頂著右肩不適上陣，雖有26分、10籃板但全場24投僅8中；昨天練球後他表示肩膀狀況好轉，沒再感覺疼痛，相信對比賽沒有影響，今天上半場也攻下16分，但第三節受制拓荒者嚴防只拿4分，被拓荒者打出單節37：21攻勢，成勝負分水嶺。

喬治最終攻下27分，隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）遭里拉德看守，全場20投僅5中拿14分，雖還有11助攻、9籃板的「準大三元」演出，卻也出現6失誤，加上全隊外線手感仍不見起色，全場三分球28投僅5中，沒能挑戰客場奪勝。

兩軍首度碰頭，雷霆三分球33投僅5中，兩戰合計只進9球，光是里拉德一人的外線進球數就和雷霆相同，且里拉德兩戰合計外線只出手19次，命中率將近5成。

今天里拉德轟下29分，搭配麥凱倫33分，帶著2連勝優勢前進客場；系列賽第3戰將移師奧克拉荷馬，台灣時間20日早上9點半開戰。

里拉德拓荒者雷霆
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